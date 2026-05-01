鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-01 08:32

美伊衝突陷入膠著之際，伊朗週四（30 日）強硬表態，若華盛頓再度發動攻擊，將對美軍在區域內的據點展開「漫長且痛苦的打擊」，並重申對荷姆茲海峽的主權主張，令美方籌組重開航道聯盟的計畫更添變數。

自美以聯手對伊開戰兩個月以來，全球咽喉要道荷姆茲海峽至今仍遭封鎖，導致全球約兩成的石油與天然氣供應中斷，國際能源價格急遽攀升，各界對全球經濟衰退的憂慮也持續升溫。

‌



據《路透》引述美國官員消息，美國總統川普預定於週四聽取一系列對伊新軍事打擊方案的簡報，以迫使德黑蘭重返談判桌。消息一度推升油價大漲，布蘭特原油期貨盤中最高觸及每桶 126 美元，隨後回落至約 114 美元附近。

根據《Axios》報導，川普正評估的選項包括：動用地面部隊控制部分海峽以恢復商業航運、擴大美國封鎖範圍，以及片面宣布勝利。

儘管雙方已於 4 月 8 日達成停火協議，伊朗仍持續封鎖海峽，作為反制美國封鎖伊朗經濟命脈石油出口的籌碼。

對此，伊朗革命衛隊一名高階官員警告，美國任何新的攻擊行動，「即使規模有限」，都將迎來對美軍區域基地的「漫長且痛苦的反擊」。

伊朗航太部隊指揮官穆薩維（Majid Mousavi）更直言：「我們已經看到你們在區域內基地的下場，你們的軍艦也將遭遇同樣的命運。」

伊朗最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼則在書面聲明中表示，德黑蘭將在新的海峽管理框架下，消除「敵人對這條水道的濫用」，暗示伊朗無意放棄對海峽的掌控。

他強硬指出：「那些從數千公里外趕來的外國人…… 除了沉入海底，別無容身之處。」

此外，美國國務院預計於五月一日向盟友發送外交電報，邀請各方加入名為「海洋自由構架」（Maritime Freedom Construct）的新聯盟，以確保船隻能安全通過荷姆茲海峽。

法國、英國及其他國家已就參與該聯盟進行磋商，但表示只有在衝突結束後，才願意協助開放荷姆茲海峽。

與此同時，川普週五（1 日）還面臨國會設定的期限，必須結束這場戰爭，或向國會說明延長行動的理由。分析人士與國會助理表示，他們預期川普要不是通知國會計劃延長 30 天，或是乾脆無視這項期限。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，若荷姆茲海峽關閉行動造成的干擾持續到年中，全球經濟成長將下滑、通膨將上升，並會使數以千萬計的人陷入貧困與極端飢餓之中。

外交方面，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）週四晚間表示，不論斡旋方是誰，期待在短期內取得談判成果「並不現實」。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas ​Araqchi）則在與黎巴嫩議長貝里（Nabih Berri）會談後指出，停止以色列對黎巴嫩的攻擊，是美伊停火共識的一部分，也將是未來談判的關鍵議題。

不過，川普週四也再次向記者強調，伊朗將不被允許擁有核武；同時他表示，一旦戰爭結束，汽油價格，將會「暴跌」。

在重申對伊朗嚴重侵犯人權的指控之際，川普也表示，對於伊朗參加即將在美國舉行的足球世界盃，他「沒有意見」。此前，國際足球總會總裁英凡提諾（Gianni Infantino）已堅稱該國將會參賽。

據悉，巴基斯坦作為調解方，正積極斡旋，避免局勢進一步升級。