第三起暗殺企圖後 川普仍拒穿防彈背心：我不會去想這件事

鉅亨網編譯許家華 2026-05-01 07:00

美國總統川普在接連傳出安全威脅後，公開表示對個人安危「並不擔心」。根據多家媒體綜合報導，檢方日前指稱，4 月 24 日於白宮記者協會晚宴期間，曾出現針對川普的第三起暗殺企圖，使總統維安問題再度成為焦點。

（圖：Shutterstock)

川普於白宮接受媒體提問時直言「我不會去想這件事」，並表示若過度擔心安全威脅，將影響其履行總統職務的方式。他補充說「如果我去想，我就不會是現在的我」，強調將維持既有公開活動與決策節奏。

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針對是否加強個人防護措施，川普亦持保留態度。他在橢圓辦公室簽署行政命令時，被問及是否考慮穿著防彈背心時，以輕鬆語氣回應稱「不知道自己是否能承受多 20 磅的重量」，引發現場官員與議員笑聲。

此次事件發生背景正值美國國內政治氛圍升溫。近年來，美國政治人物面臨的安全威脅呈上升趨勢，特勤體系與執法機構對於高層官員保護持續升級。分析人士指出，涉及總統層級的潛在威脅，通常會觸發更嚴密的安全檢討與情報監控。

此外，川普當日亦簽署一項行政命令，計畫為無法取得 401(k) 或其他稅務優惠投資方案的勞工，建立新型退休儲蓄帳戶制度，顯示在安全事件之外，白宮仍持續推動內政經濟政策。