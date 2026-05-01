美官員稱美伊衝突「已終止」！川普躲撤軍通牒、規避《戰爭權力法》限制？

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-01 11:40

隨著國會批准的 60 天期限到期，川普政府一名高級官員週四（30 日）表示，就《戰爭權力法》（War Powers Resolution）的適用而言，自 2 月 28 日開始的敵對行動已經終止。

美官員稱美伊衝突「已終止」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，美國總統川普原本需在週五（5 月 1 日）前結束對伊戰爭，或向國會說明延長行動的理由，但該期限很可能在不改變戰爭走向的情況下過去。

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該名官員表示：「就《戰爭權力法》而言，自 2 月 28 日開始的敵對行動已經終止。」他並補充，自三週多前脆弱停火生效以來，美伊雙方武裝部隊之間就再無交火紀錄。

根據 1973 年制定的《戰爭權力法》，美國總統在發動軍事行動後，有 60 天的時間必須終止行動、尋求國會授權，或以「軍事不可抗力」為由申請 30 天延期。

此次美伊戰爭始於 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動的空襲。川普在 48 小時後正式知會國會，進而觸發 60 天的法定期限，到期日恰為本週五。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週四在參議院聽證會上表示，他的理解是 60 天計時在停火期間應暫停計算。然而，反對黨民主黨議員駁斥此說，強調法條中並無任何類似規定。

此前，多名分析人士及國會助理預判，川普最可能選擇通知國會申請 30 天延期，或直接無視期限，並以停火代表衝突終結為由為政府立場辯護。

美國憲法明定，宣戰權屬於國會而非總統，但此限制並不適用於政府認定為短期行動或因應即時威脅的軍事任務。