鉅亨網編譯段智恆 2026-05-22 02:32

根據《彭博》報導，美國與伊朗的和平談判近日出現部分進展，但在濃縮鈾處置與荷姆茲海峽控制權等關鍵議題上，雙方分歧仍深，市場對全面協議能否達成依舊保持高度戒備。油價周四 (21 日) 也隨談判消息劇烈震盪，反映投資人對中東局勢仍充滿不安。

伊朗半官方媒體《伊朗學生通訊社》(ISNA) 報導，德黑蘭正回應美方提出的新方案，並稱雙方分歧「已在某種程度上縮小」。不過，伊朗也強調，若美國持續保有軍事施壓意圖，談判將難以取得更大進展。

‌



然而，就在市場對談判氣氛稍感樂觀之際，路透報導指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 已下令，不得將伊朗接近武器級的濃縮鈾運出國外，再度引發市場對伊朗核問題的疑慮，帶動國際油價走高。

另一方面，美國總統川普也公開反對伊朗與阿曼研議中的荷姆茲海峽永久通行費制度。川普週四在白宮表示，美國希望荷姆茲海峽保持開放與自由，不接受任何收費安排，強調「這是國際水道」。

市場認為，濃縮鈾與荷姆茲海峽控制權已成為目前談判最敏感的兩大障礙，也讓外界難以判斷美伊雙方是否真的接近達成協議。

油價劇烈震盪 市場緊盯荷姆茲是否重啟

在談判消息與地緣政治風險交錯下，油價周四大幅波動。布蘭特原油盤中一度上漲逾 3%，之後回吐漲幅，紐約時間下午跌逾 1.5%，回落至每桶 104 美元下方。

目前美國仍要求伊朗交出濃縮鈾庫存，並至少 10 年停止濃縮活動，以避免伊朗發展核武。但伊朗領導層持續公開拒絕相關條件。

川普本周三更警告，若伊朗拒絕接受美方條件，美國可能恢復軍事攻擊。他表示：「我們不是達成協議，就是會做一些不太好看的事。」

不過，伊朗先前曾釋出較溫和訊號，表示雙方針對一份 14 點提案的差距正在縮小。該方案核心內容包括：伊朗重啟荷姆茲海峽航運，美國解除對伊朗港口封鎖，之後再進一步展開核問題談判。

以色列與黎巴嫩問題 仍是停火不確定因素

除了核問題與能源航道之外，以色列與黎巴嫩局勢也持續影響停火前景。伊朗外交部重申，希望戰火能在「所有戰線」停止，包括黎巴嫩。同時，伊朗也要求解除遭凍結的海外資產。

目前以色列仍持續與伊朗支持的真主黨 (Hezbollah) 交火，停火狀態相當脆弱。以色列方面則對全面撤軍態度保留，並認為伊朗軍事能力仍需進一步削弱。

《Axios》報導指出，川普與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 近日通話氣氛緊張。尼坦雅胡長期質疑伊朗是否會遵守和平協議，並主張未來仍應恢復對伊朗的軍事打擊。

以色列能源部長柯恩 (Eli Cohen) 甚至警告，若戰事重啟，以色列下一步將鎖定伊朗經濟與能源設施，包括石油、天然氣與發電站。