鉅亨網編譯段智恆 2026-05-22 03:00

國際能源總署 (IEA) 署長比羅爾 (Fatih Birol) 警告，隨著全球原油庫存持續下降，加上夏季旅遊旺季即將帶動需求升溫，全球油市可能在 7 月或 8 月進入「紅色警戒區」。

IEA警告：全球油市恐於夏季進入「紅色警戒區」(圖：REUTERS/TPG)

比羅爾周四 (21 日) 在英國皇家國際事務研究所 (Chatham House) 舉行的荷姆茲海峽危機與全球能源安全論壇上表示，目前解決伊朗戰爭能源衝擊最重要的方法，就是讓荷姆茲海峽全面且無條件恢復通航。

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他指出，若荷姆茲海峽無法重新開放，中東地區也沒有新的原油供應上線，全球庫存持續消耗之下，再加上夏季旅遊旺季推升需求，油市恐在未來幾個月進入高度危險狀態。

IEA 先前已警告，全球能源市場正面臨史上最嚴重的供應中斷。比羅爾表示，市場先前仍能維持穩定，部分原因在於全球原本擁有相對充足的庫存，可以暫時吸收衝擊，但如今這些庫存正快速消耗。

荷姆茲海峽平時承擔全球約 20% 的原油與液化天然氣運輸，但自美國與以色列 2 月底對伊朗發動攻擊後，海峽航運幾乎陷入停擺。

比羅爾表示，這場危機帶來的最大痛苦，恐將由亞洲與非洲開發中國家承受。他強調，自己對全球糧食安全的擔憂程度，不亞於能源安全，因為高油價將進一步推升運輸與肥料成本。

他也警告，即使戰事停止，中東原油生產與煉油產能恢復至戰前水準，恐仍需要相當長時間。IEA 目前已準備好在必要時協調更多戰略儲油釋放。

今年 3 月，IEA 曾協調會員國釋出 4 億桶戰略石油儲備，以因應伊朗戰爭導致的供應中斷，創下該組織史上最大規模緊急釋油行動。