鉅亨網編譯段智恆 2026-04-29 20:11

美國總統川普周三 (29 日) 呼籲伊朗儘快「做出明智決定」並簽署協議，結束持續僵局的衝突。此番表態正值《華爾街日報》(WSJ)報導指出，美方正準備延長對伊朗港口的封鎖，以進一步施壓德黑蘭讓步。

川普在自家社群平台 Truth Social 發文表示，伊朗「無法讓事情步上正軌」，並強調該國若想談判可主動聯繫。他重申伊朗不得擁有核武，並批評其未能理解如何簽署一項「非核協議」，但未說明協議具體內容。

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《華爾街日報》引述美國官員指出，川普已指示幕僚為延長封鎖做準備，藉此持續打擊伊朗經濟與石油出口。報導稱，相較於恢復轟炸或全面撤出衝突，延長封鎖被視為風險較低的選項。

伊朗方面則表示，封鎖不會動搖其立場。官員周二指出，伊朗已透過替代貿易路線維持經濟運作，並強調戰事尚未結束。該國目前擁有約 440 公斤濃縮至 60% 的鈾存量，若進一步提煉，足以製造多枚核武。

談判卡關 伊朗要求先結束衝突

伊朗近期提出的方案顯示，願意在正式結束戰事並恢復航運後，再討論核子議題。然而，此一立場與川普政府要求「優先處理核問題」的主張存在落差，導致談判陷入僵局。

消息人士指出，美國情報機構正評估，若川普單方面宣布勝利，伊朗可能作何反應。這場持續約兩個月的戰事，已逐漸成為白宮的政治負擔。

自 2 月戰事爆發以來，伊朗對荷姆茲海峽實施嚴格管控，除本國船隻外，幾乎阻擋所有航運通行；美國本月則開始封鎖伊朗船隻。雙方對峙使全球能源與貿易動線受到嚴重干擾。

此外，川普取消特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與女婿庫許納 (Jared Kushner) 原訂訪問巴基斯坦的行程，也使快速停火的希望降溫。伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araqchi) 則於周末兩度訪問該國進行協商。

權力重組加劇強硬立場 油價同步走升

分析指出，近期美以聯手空襲造成伊朗多名高層政治與軍事人物身亡，使權力結構出現變動。最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 在戰事初期喪生，其子穆吉塔巴 (Mojtaba) 接任後，伊斯蘭革命衛隊強硬派影響力顯著上升，可能使談判立場更加強硬。

川普在國內同樣面臨壓力。路透／益普索 (Reuters/Ipsos) 最新民調顯示，其支持率降至本任期新低的 34%，反映民眾對生活成本與戰事處理的不滿。