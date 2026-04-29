search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

阿聯退出OPEC只是開始？分析：更多產油國恐跟進

鉅亨網編譯段智恆

阿拉伯聯合大公國 (UAE, 簡稱阿聯) 宣布退出石油輸出國組織 (OPEC) 後，引發全球能源市場高度關注。分析指出，此舉不僅凸顯產油國內部裂痕，也讓外界開始關注是否會有更多成員跟進退場，進一步動搖這個長期主導油市的產油聯盟。

cover image of news article
阿聯退出OPEC只是開始？分析：更多產油國恐跟進(圖：REUTERS/TPG)

阿聯此次決定，正值伊朗對區域局勢升高軍事壓力之際。近期飛彈與無人機攻擊，加上荷姆茲海峽封鎖衝擊出口，使該國經濟支柱面臨壓力，也加深對既有產量配額制度的不滿。分析人士認為，這些因素疊加，使阿聯最終選擇退出。


OPEC 為主要產油國組成的組織，負責協調產量以影響油價；OPEC + 則是在此基礎上，納入俄羅斯等非會員國的擴大合作機制，影響力更大。

產量配額矛盾浮現 OPEC 內部裂痕擴大

能源顧問公司 Lipow Oil Associates 總裁利波 (Andy Lipow) 指出，阿聯退場只是 OPEC 成員變動的最新一章。他警告，若遵守配額的國家對違規超產的成員愈發不滿，未來可能出現更多退出案例，甚至削弱 OPEC 作為卡特爾 (指聯合控制產量與價格的產業聯盟) 的影響力。

事實上，OPEC 長期面臨成員遵守配額不一致的問題，包括伊拉克與哈薩克等國過去皆有超產紀錄。過去幾年，卡達 (2019 年)、安哥拉 (2024 年) 與厄瓜多等國也陸續退出，原因多與配額限制與國家能源策略調整有關。

阿聯本身即是典型案例。根據國際能源署 (IEA) 數據，該國 3 月原油日產量約 237 萬桶，但可持續產能達 430 萬桶，顯示其擴產能力受到配額約束，形成政策與利益之間的張力。

「潛在退場者」浮現 哈薩克、奈及利亞受關注

隨著阿聯退出，市場開始盤點可能的「跟進者」。Kpler 首席石油分析師史密斯 (Matt Smith) 指出，哈薩克是最具代表性的潛在退場國之一，主因在於其長期超產，可能將此次事件視為脫離石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 約束的契機。

奈及利亞同樣受到關注。作為非洲最大產油國，該國近年積極發展本土煉油能力，特別是 Dangote 煉油廠投產後，逐步提升國內加工比例，降低對出口市場的依賴。這種轉變，使其對維持高油價的動機下降，反而更傾向提升產量與下游利潤。

史密斯指出，奈及利亞將更多原油轉供國內煉油，意味其對全球市場波動的依賴降低，也使其不願再受限於 OPEC 的減產策略，成為潛在的「退場風險國」。

此外，市場觀察人士也提及委內瑞拉。隨著產量與出口回升，加上政治環境可能轉向對美國較為友善，該國未來可能尋求更大的政策彈性。數據顯示，委內瑞拉 3 月原油出口量已自去年 9 月以來首度突破每日 100 萬桶。

凝聚力受考驗 油價波動恐加劇

阿聯退出之際，OPEC 正面臨內部凝聚力下降的挑戰。包括伊朗、利比亞與委內瑞拉等國，因制裁或戰事因素長期獲得配額豁免，使整體協調難度提高。

分析人士指出，若未來更多國家因不滿配額制度而退出，OPEC + 的紀律性將進一步削弱，可能導致油價波動加劇。Rapidan Energy 總裁麥克納利 (Bob McNally) 表示，若減產協調鬆動，市場將更容易出現劇烈價格震盪。

目前 OPEC + 仍維持核心減產政策，計畫至 2026 年底前削減約 200 萬桶日產量。不過，包括沙烏地阿拉伯與俄羅斯在內的 8 個主要產油國，已同意自今年 5 月起逐步釋出部分產量，首階段將增加約 20.6 萬桶日供應，顯示政策正進入微調階段。

儘管內部分歧升高，部分分析仍認為 OPEC 的穩市功能尚未瓦解。Rystad Energy 高級副總裁加林貝提 (Claudio Galimberti) 指出，過去 10 年間，OPEC + 在多次市場危機中展現調節能力，尤其在疫情期間有效抑制價格劇烈波動。

阿聯退場凸顯 OPEC 內部矛盾，但是否引發連鎖退出效應，仍取決於各國對配額制度的接受程度與市場環境變化。在供需與地緣政治持續交織下，OPEC + 未來的凝聚力與影響力，將成為左右油市走勢的關鍵變數。


文章標籤

OPECOPEC+阿聯UAE阿拉伯聯合大公國俄羅斯油價石油產量配額能源退出產油國油市波動減產擴產卡特爾出口哈薩克奈及利亞委內瑞拉產業TOP

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ10027029.01-1.01%
道瓊指數49141.93-0.05%
費城半導體10035.58-3.58%
美元指數98.7330.09%
S&P 5007138.78-0.49%
美國10年公債殖利率4.354+0.42%
ICE布蘭特原油期貨%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty