鉅亨網編譯段智恆 2026-04-29 21:00

阿拉伯聯合大公國 (UAE, 簡稱阿聯) 宣布退出石油輸出國組織 (OPEC) 後，引發全球能源市場高度關注。分析指出，此舉不僅凸顯產油國內部裂痕，也讓外界開始關注是否會有更多成員跟進退場，進一步動搖這個長期主導油市的產油聯盟。

阿聯退出OPEC只是開始？分析：更多產油國恐跟進(圖：REUTERS/TPG)

阿聯此次決定，正值伊朗對區域局勢升高軍事壓力之際。近期飛彈與無人機攻擊，加上荷姆茲海峽封鎖衝擊出口，使該國經濟支柱面臨壓力，也加深對既有產量配額制度的不滿。分析人士認為，這些因素疊加，使阿聯最終選擇退出。

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OPEC 為主要產油國組成的組織，負責協調產量以影響油價；OPEC + 則是在此基礎上，納入俄羅斯等非會員國的擴大合作機制，影響力更大。

產量配額矛盾浮現 OPEC 內部裂痕擴大

能源顧問公司 Lipow Oil Associates 總裁利波 (Andy Lipow) 指出，阿聯退場只是 OPEC 成員變動的最新一章。他警告，若遵守配額的國家對違規超產的成員愈發不滿，未來可能出現更多退出案例，甚至削弱 OPEC 作為卡特爾 (指聯合控制產量與價格的產業聯盟) 的影響力。

事實上，OPEC 長期面臨成員遵守配額不一致的問題，包括伊拉克與哈薩克等國過去皆有超產紀錄。過去幾年，卡達 (2019 年)、安哥拉 (2024 年) 與厄瓜多等國也陸續退出，原因多與配額限制與國家能源策略調整有關。

阿聯本身即是典型案例。根據國際能源署 (IEA) 數據，該國 3 月原油日產量約 237 萬桶，但可持續產能達 430 萬桶，顯示其擴產能力受到配額約束，形成政策與利益之間的張力。

「潛在退場者」浮現 哈薩克、奈及利亞受關注

隨著阿聯退出，市場開始盤點可能的「跟進者」。Kpler 首席石油分析師史密斯 (Matt Smith) 指出，哈薩克是最具代表性的潛在退場國之一，主因在於其長期超產，可能將此次事件視為脫離石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 約束的契機。

奈及利亞同樣受到關注。作為非洲最大產油國，該國近年積極發展本土煉油能力，特別是 Dangote 煉油廠投產後，逐步提升國內加工比例，降低對出口市場的依賴。這種轉變，使其對維持高油價的動機下降，反而更傾向提升產量與下游利潤。

史密斯指出，奈及利亞將更多原油轉供國內煉油，意味其對全球市場波動的依賴降低，也使其不願再受限於 OPEC 的減產策略，成為潛在的「退場風險國」。

此外，市場觀察人士也提及委內瑞拉。隨著產量與出口回升，加上政治環境可能轉向對美國較為友善，該國未來可能尋求更大的政策彈性。數據顯示，委內瑞拉 3 月原油出口量已自去年 9 月以來首度突破每日 100 萬桶。

凝聚力受考驗 油價波動恐加劇

阿聯退出之際，OPEC 正面臨內部凝聚力下降的挑戰。包括伊朗、利比亞與委內瑞拉等國，因制裁或戰事因素長期獲得配額豁免，使整體協調難度提高。

分析人士指出，若未來更多國家因不滿配額制度而退出，OPEC + 的紀律性將進一步削弱，可能導致油價波動加劇。Rapidan Energy 總裁麥克納利 (Bob McNally) 表示，若減產協調鬆動，市場將更容易出現劇烈價格震盪。

目前 OPEC + 仍維持核心減產政策，計畫至 2026 年底前削減約 200 萬桶日產量。不過，包括沙烏地阿拉伯與俄羅斯在內的 8 個主要產油國，已同意自今年 5 月起逐步釋出部分產量，首階段將增加約 20.6 萬桶日供應，顯示政策正進入微調階段。

儘管內部分歧升高，部分分析仍認為 OPEC 的穩市功能尚未瓦解。Rystad Energy 高級副總裁加林貝提 (Claudio Galimberti) 指出，過去 10 年間，OPEC + 在多次市場危機中展現調節能力，尤其在疫情期間有效抑制價格劇烈波動。