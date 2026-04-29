鉅亨網編譯段智恆 2026-04-29 19:34

俄羅斯克里姆林宮周三 (29 日) 表示，儘管阿拉伯聯合大公國 (UAE, 簡稱阿聯) 決定退出石油輸出國組織 (OPEC)，俄方仍將持續留在石油輸出國組織及其盟友(OPEC+) 機制中，並期望這個由主要產油國組成的聯盟能在全球能源市場動盪之際維持運作。

阿聯昨日宣布將退出 OPEC，對該組織帶來衝擊。當前由伊朗戰事引發的能源危機，已凸顯波斯灣國家之間的分歧。阿聯原為 OPEC + 第四大產油國，而俄羅斯則為第二大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 表示，OPEC + 在當前全球市場動盪之際仍具重要性。他指出，這一合作機制有助於在能源市場中「大幅降低波動」，並為市場穩定提供支持。佩斯科夫在例行記者會上表示，俄羅斯尊重 UAE 退出的決定，但希望雙方在能源領域的對話仍能持續。

俄羅斯自 2016 年加入 OPEC + 以來，一直是該機制的重要成員。根據國際能源署 (IEA) 估算，OPEC + 去年合計產量約占全球石油與液態燃料供應近一半，使其在全球能源市場中具備舉足輕重的影響力。

然而，阿聯的退出也引發市場對 OPEC 協調能力轉弱的疑慮。俄羅斯財政部長西盧安諾夫 (Anton Siluanov) 稍早表示，若成員國之間的政策協調出現鬆動，可能導致各國依自身產能擴大產量，進而對油價形成下行壓力。他指出，一旦產油國「各自為政」，市場供給增加將直接反映在價格回落上。

不過，西盧安諾夫也提到，目前油價仍受到荷姆茲海峽遭封鎖的支撐。在該關鍵航道恢復通行之前，全球供給過剩的風險仍有限。一旦航道重啟，市場才可能面臨供給增加帶來的價格壓力。