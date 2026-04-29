鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-29 19:20

人工智慧（AI）建設競賽中支出最高的企業之一、臉書母公司 Meta(META-US) 將於本週三（29 日）收盤後公布第一季財報，成為本季科技大廠財報週的重頭戲。面對 AI 軍備競賽持續升溫，華爾街對 Meta 普遍抱持樂觀預期。

Meta財報將揭曉！華爾街全面看好、目標價最高上看900美元。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，分析師預估 Meta 本季營收將達 555.1 億美元，每股盈餘為 6.65 美元。

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Meta 近幾週備受市場關注。4 月初，該公司推出備受期待的 AI 模型「Muse Spark」。

不久後，公司宣布計劃裁員約 10%，以削減成本並為「投資」騰出空間，其中包括今年規劃投入高達 1,150 億美元的 AI 相關資本支出。

此次財報發布時機敏感，AI 概念股近期因估值過高疑慮與商業模式衝擊隱憂而劇烈震盪，加上伊朗戰事帶來的地緣政治不確定性，使科技類股持續在高波動中起伏。

以下是華爾街將在 Meta 財報上關注的重點：

美國銀行 (BAC-US)：看好 Muse Spark、表現與回報潛力可期

美銀重申對 Meta 的「買進」評級，並給予目標價 885 美元，較目前股價仍有約 32% 的上行空間。

該行對「Muse Spark」提前上線給予正面評價，認為此舉消除了市場的不確定性，並類比 Google(GOOGL-US) 在 Gemini 3.0 取得進展後帶動投資人情緒明顯好轉，認為 Meta 有望走上相似軌跡。

美國銀行表示：「如果模型性能持續提升，Meta 在未來 12 個月內可能走上類似的成長軌跡。我們認為，考慮到龐大的 AI 機會、優於產業水準的廣告成長，以及穩健的財務實力，（Meta）目前的估值具吸引力。」

高盛重申對 Meta 的「買進」評級，並給予目標價 840 美元，較目前股價仍有約 25% 的上行空間。

該行看好 Meta 廣告業務基本面，但提醒地緣政治與總體經濟前景能見度偏低，且鑑於 Meta 近期宣布的裁員計劃，將密切追蹤公司對全年資本支出指引的最新說法。

同時，高盛也進一步指出，隨著「Meta 超級智慧實驗室」相關投入逐步發酵，公司有望重新回到競逐消費型 AI 應用的競爭行列，甚至進一步拓展至更多應用場景。

摩根大通 (JPM-US)：AI 廣告將成主要成長引擎

摩根大通重申對 Meta 的「加碼」評級，並給予目標價 825 美元，較目前股價仍有約 23% 的上行空間。

該行預估，得益於來自 AI 驅動的廣告業務持續改善，Meta 第一季營收年增幅可達 30%。

摩根大通認為，若 Meta 維持原有資本支出指引不變，將成為激勵股價的正向催化劑。

Wedbush：AI 帶動「飛輪效應」、Meta 獲利動能看俏

Wedbush 重申對 Meta 的「優於大盤」評級，並給予 900 美元目標價，較目前股價仍有約 34% 的上行空間。

該行預期 Meta 將再度繳出優於預期的成績單，並強調市場低估了 Meta AI 廣告變現的「飛輪效應」。

分析師表示，此次財報將進一步證明 Meta 是大型科技公司中 AI 變現模式最清晰的企業之一，AI 資本支出能直接轉化為季度廣告收入的實質成長。

Truist(TFC-US)：Meta 有望創五年最強成長 AI 整合推升營收

Truist 強調，目前股價水準具吸引力，重申對 Meta 的「買進」評級，並給予 900 美元目標價，較目前股價仍有約 34% 的上行空間。

該行預期，受用戶數持續擴張，以及 Meta 將 AI 技術導入行銷與用戶互動項目後，變現能力提升所帶動，Meta 第一季營收將年增 31%，為公司自 2021 年以來最強勁的成長表現。

分析師指出，儘管投資人短期對高資本支出以及 Gemini 近期在 AI 模型排名中崛起有所疑慮，但 Meta 仍是 AI 發展的重要參與者與受益者。