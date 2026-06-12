鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-13 07:03

美伊可能周日在日內瓦簽署和平備忘錄，帶動黃金周五 (12 日) 反彈，但本周周線仍然收黑，聯準會 (Fed) 下周召開決策會議前，升息疑慮持續打壓這種不孳息的資產。

〈貴金屬盤後〉黃金周線連二黑 華許Fed首秀下周登場 (圖:Shutterstock)

黃金現貨上漲 0.3%，報每盎司 4153.71 美元，盤中一度觸及去年 11 月下旬以來最低。

8 月交割的黃金期貨上漲 3%，報每盎司 4238.80 美元。

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黃金本周累計下跌 2.3%。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 說： 「我認為，即使油價回落，通膨還會持續一段時間。這種 (可能簽署備忘錄的) 說法我們以前也聽過，市場在一定程度上仍心有疑慮。」

油價下跌逾 3%，周五稍早有消息人士透露，美國與伊朗最早本周日可望簽署一份旨在停止戰爭的了解備忘錄。不過，伊朗通訊社援引的消息人士已加以否認。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員目前預估美國 12 月前升息的機率為 57%。

本周數據顯示，美國 5 月生產者物價指數 (PPI) 漲幅超出預期，消費者物價指數 (CPI) 漲幅已躍升至 4% 以上。

市場焦點轉向 6 月 16-17 日的 Fed 決策會議——這將是華許首次主持的會議，市場預料 Fed 將維持利率不變。

瑞銀調降黃金價格預測，警告 Fed 推遲降息將使金價在短期內遭遇賣壓，跌向每盎司 3850 美元到 4000 美元之間。

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