鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 09:00

在美伊衝突降溫與企業財報表現穩健帶動下，美股近期強勢反彈，投資人風險偏好回升，資金重新回流市場。在人工智慧 (AI) 投資熱潮與獲利成長預期支撐下，「錯失恐懼」(FOMO)情緒升溫，成為推動股市續漲的重要動能。

標普 500 指數自 3 月低點已反彈約 11%，並在近期接連創下收盤新高；科技股為主的那斯達克指數自 3 月底低點以來漲幅更達約 18%。此前，2 月底美國與以色列對伊朗發動攻擊，一度引發市場對能源供應中斷與通膨飆升的擔憂，導致股市短線回落。但隨著停火協議達成，市場緊張情緒明顯緩解。

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戰事緩和與基本面支撐 資金回流股市

分析人士指出，美國經濟基本面仍具韌性，加上第一季企業財報優於預期，使投資人逐步回補部位。德意志銀行數據顯示，截至 4 月 17 日當周，投資人股票部位出現自 2010 年以來最大單周增幅之一，儘管整體配置仍僅略高於中性水準，但顯示資金正重新進場。

市場策略師普遍認為，在經濟數據穩健與企業獲利成長支撐下，即使估值偏高，長期資金仍有布局空間。部分投資人開始分批加碼，押注市場仍有上行潛力。也有觀點指出，若聯準會 (Fed) 未來啟動降息，將進一步成為股市上漲的推力。

AI 與財報成核心動能 科技股領漲行情

本輪反彈主要由 AI 相關投資與企業獲利成長帶動。市場資金集中流向科技、工業與金融類股，尤其是 AI、資料中心與相關基礎建設領域，成為投資焦點。分析指出，AI 帶動的資本支出需求與產業升級，正推升企業獲利預期。

數據顯示，市場對 2026 年企業獲利成長預期已由年初約 16% 上修至接近 20%，其中科技產業占比最大，能源與原物料產業亦受惠於地緣政治與需求成長而表現突出。

此外，能源類股仍具吸引力。儘管油價可能回落，但供應受限使價格維持溢價，布蘭特原油期貨仍較 2 月底高出約四成。投資人也將資金配置至原物料與大宗商品，以掌握 AI 與基礎建設投資帶來的長期需求。

FOMO 情緒升溫 散戶資金有望接棒推升行情

隨著市場持續上漲，「錯失恐懼」情緒逐漸升溫。市場人士指出，當前最大風險反而是投資人過度觀望，錯失行情機會。部分策略師認為，散戶資金尚未全面進場，未來可能成為推升市場的新增動能。

技術面來看，標普 500 站上關鍵整數關卡後，有望吸引更多資金追價。分析認為，市場內部尚未出現明顯過熱跡象，本波突破可能僅是上漲行情的起點。若企業獲利持續支撐估值，加上資金流入擴大，股市仍具延續上行的潛力。