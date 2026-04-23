鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 00:10

《CNBC》周四 (23 日) 報導，美國川普政府周四 (23 日) 宣布推動重新分類大麻 (cannabis)，計畫將其在聯邦法下的管制級別由目前的第一級 (Schedule I) 調整為第三級 (Schedule III)，被視為數十年來最重大的政策轉變之一，可能大幅擴大相關醫療研究與產業發展空間。

大麻要「降級」了？美國政策出現重大變化(圖：REUTERS/TPG)

美國司法部表示，將立即把已獲美國食品藥物管理局 (FDA) 核准、含有大麻成分的產品，以及受各州醫療大麻許可制度規範的項目，納入第三級管制，同時將於 6 月舉行加速聽證程序，進一步討論正式調整分類的相關事宜。司法部指出，此舉將在維持嚴格打擊非法販運的前提下，為研究人員、患者與醫療提供者提供更清晰的規範。

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此項政策預料將提振美國持續成長的大麻產業，Canopy Growth(CGC-US)、Tilray Brands(TLRY-US) 與 Trulieve Cannabis 等業者可望受惠。消息公布後，在美上市的大麻相關企業股價普遍上漲，漲幅約介於 6% 至 13%，反映市場對政策鬆綁帶來商機的正面預期。



分類調整鬆綁研究限制 醫療應用可望擴大

現行第一級管制藥物包括海洛因與迷幻藥 LSD，被認定為無醫療用途且濫用風險高；第三級則涵蓋含可待因的止痛藥與睪固酮等，承認具醫療用途且管制相對寬鬆。專家指出，若完成重新分類，將降低過去長期存在的研究門檻，包括繁複審批流程、供應取得限制與合規要求，使臨床研究更易推進，特別是在慢性疼痛、創傷後壓力症候群 (PTSD) 與神經系統疾病等領域。

市場人士認為，此舉將為醫療大麻研究與應用帶來實質突破。Tilray 執行長 Irwin Simon 表示，此政策將有助癌症患者、慢性病長者與退伍軍人等族群獲得更多治療選擇，也反映政策制定者對大麻醫療潛力的重新評估。

產業與金融影響擴大 稅務與融資限制可望鬆動

除了醫療層面，重新分類亦具備顯著財務影響。分析指出，一旦大麻被納入第三級管制，相關企業將不再受美國國稅局第 280E 條款限制，得以扣除租金與薪資等一般營運成本，顯著改善現金流。此外，金融機構提供服務的限制也可能逐步放寬，有助產業資金取得與發展。

不過，業者仍須面對各州法規不一的問題。業界人士指出，即使聯邦政策轉向，市場仍將維持分散架構，但改善後的資金條件有助企業再投資與強化營運穩定性，並為未來更一致的監管標準鋪路。

此次政策調整源於去年行政命令啟動的重新分類程序，通常需經科學評估、跨部門協調與法規制定等多重流程。2024 年拜登政府曾啟動公開評論程序，但後續進度一度停滯。此次川普政府加速推進，被視為延續並深化該政策方向。