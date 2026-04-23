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美國開始反擊！不讓AI技術再被中國「濫用」

鉅亨網編譯段智恆

根據《彭博》報導，美國川普政府周四 (23 日) 宣布，將採取一系列措施，防止中國企業不當利用美國先進人工智慧 (AI) 模型技術，標誌著華府首度針對 AI「蒸餾」(Distillation)問題提出系統性回應。

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美國開始反擊！不讓AI技術再被中國「濫用」(圖：REUTERS/TPG)

白宮科技政策辦公室 (OSTP) 在備忘錄中指出，政府將推動美國 AI 開發商之間加強資訊共享，協助業界辨識未經授權的模型輸出提取行為，並與企業合作研擬限制措施，以遏止相關濫用並追究責任。


所謂「蒸餾」，是指利用大型 AI 模型的輸出結果訓練較小模型，以低成本複製類似能力。雖然此技術在開發較低階系統時被部分允許，但若用於複製最先進模型，則違反多數 AI 企業的使用條款。白宮強調，美國支持開源生態發展，但針對削弱本土研發投資的技術濫用行為，將不予容忍。

備忘錄指出，相關不當行為通常涉及大規模操作，包括動用數以萬計的代理帳號，對 AI 模型進行高頻查詢，試圖抽取關鍵能力並複製其功能。此類行為被美方定義為「工業規模」的技術濫用，並可能導致模型安全機制被移除，進而產生不具可靠性或中立性的 AI 系統。

此舉反映美國政府對 AI 技術外流風險的高度關注。包括 OpenAI、Anthropic 與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等主要 AI 企業，近期均警告其模型輸出可能遭競爭對手不當利用，用於開發成本更低、但缺乏安全防護的產品。部分中國新創公司，如深度求索 (DeepSeek)、Moonshot 與 MiniMax，亦被點名為潛在競爭者。

分析指出，隨著 AI 成為全球科技競爭核心，美國正加強保護其技術優勢。官員估計，相關技術外流已對矽谷企業造成數十億美元年度損失。由於美國 AI 公司多採封閉式商業模式，依賴付費存取回收高額投資，若競爭對手透過低成本複製技術，將對其商業模式構成挑戰。

值得注意的是，此舉正值美國總統川普預計下月訪問北京前夕，美中雙方在 AI 領域的競爭持續升溫。隨著政府與企業聯手強化防護機制，未來 AI 技術流動與監管框架，恐成為雙邊科技戰的重要戰場。
 


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