鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-20 06:30

輝達 (NVDA-US) 財報公布前股價連續三日走弱，但華爾街分析師普遍未改變樂觀看法，多家機構持續上調目標價，認為 AI 晶片需求仍強，輝達有望再度繳出優於預期的財報成績。

輝達週二 (19 日) 收跌 0.77%，報每股 220.61 美元，連續第三個交易日收黑。市場正等待公司週三盤後公布的 2027 財年第一季財報，希望從中尋找 AI 產業下一步方向。

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KeyBanc 分析師 John Vinh 將輝達目標價由 275 美元上調至 300 美元，並維持「加碼」評級。

他預估，本次財報與財測將主要受惠於 Blackwell Ultra GPU 需求升溫，以及新一代 Rubin GPU 開始出貨。

Vinh 表示，輝達 GPU 在 AI 模型訓練等高效能運算市場仍具壓倒性優勢，需求動能依舊強勁。

Freedom Capital Markets 董事總經理 Paul Meeks 分析，以 2028 會計年度預估獲利計算，輝達目前本益比約 20 倍，而市場預估其調整後獲利在 2027、2028 會計年度將分別成長 73%、36%。

Meeks 認為，除非市場相信輝達業務未來將快速衰退，否則未來兩年股價仍具上行空間。

他表示：「若不認為輝達業務會崩潰，那麼未來兩年，甚至看到 300 美元以前，仍應持有這檔股票。」

Wedbush 分析師 Matt Bryson 週二重申對輝達「優於大盤」評級，維持 300 美元目標價。他表示，預期輝達作為 AI 晶片龍頭，將再次交出優於市場預期的成績，並給出高於華爾街共識的財測。

Bryson 預估，輝達單季營收將超過 800 億美元，第二季營收指引則可望接近 900 億美元。

他指出，市場目前更關注的是，輝達在連續數次繳出亮眼財報後，股價是否終於能出現更積極的反應，而非單純財報是否優於預期。

匯豐銀行 (HSBC) 分析師 Frank Lee 同日也上調輝達目標價，由 295 美元調升至 325 美元，並維持「買進」評級。

Lee 預估，輝達第一季營收將達 817 億美元，高於 FactSet 統計分析師平均預估的 789 億美元，並看好公司再次出現「Beat and Raise」，即財報優於預期且同步上調財測。

除財報表現外，美銀證券 (BofA Securities) 認為，市場另一項焦點在於輝達是否提高股東回饋政策，包括增加股利或擴大股票回購。

分析師指出，輝達目前估值仍具吸引力，但提高現金回饋將有助擴大投資人基礎。

根據 BofA 統計，2022 至 2025 年間，輝達自由現金流中僅有 47% 用於股利與股票回購，低於同業平均約 80%。

BofA 認為，相較持續大規模投資外部 AI 生態系，輝達未來可透過提高股利與擴大庫藏股，進一步提升股東報酬，並帶動下半年股價表現。

此外，Susquehanna 分析師 Christopher Jacobson 則建議，看好財報行情的投資人可透過買權 (Call Option) 布局。