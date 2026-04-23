傳川普設4/26談判大限 為以色列建「空中彈藥補給站」

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-24 06:40

以色列正等待美國點頭「讓伊朗倒退回石器時代」之際，根據希伯來媒體週四 (23 日) 報導，美方已啟動空中補給機制，持續向以色列空軍運送彈藥，以補充庫存並提升戰備能力，外界解讀此舉是為可能與伊朗衝突再度升溫預作準備。

尼坦雅胡 (左)預計週四召開軍事會議 (圖：shutterstock)

報導指出，美國透過建立「空中補給站」，動員運輸機隊將軍需物資快速送往以色列，同時強化區域軍事存在。

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消息人士透露，美方已向以色列傳達談判時程，預期將以週日 (26 日) 作為與伊朗協商的重要期限。

雖然美國總統川普尚未正式對外宣布相關日期，但以色列政府已將此視為實際時程依據，並據此調整戰略規畫。

報導亦指出，該時間點可望讓第三艘美國航空母艦進入相關海域，進一步提升軍事壓力與應變能力。

(圖片：shutterstock)

以色列總理尼坦雅胡預計於週四召開進一步會議，針對防禦與進攻兩方面進行整體部署與最後確認。

以色列國防部長卡茲 (Israel Katz) 表示，以軍已全面做好重啟對伊朗戰事的準備，目前正等待美國點頭批准，強調一旦開戰，將對伊朗發動更具破壞性的打擊。

卡茲指出，以色列國防軍在攻防兩端均已就位，並完成攻擊目標標定。他進一步表示，軍事行動的核心目標之一，是徹底瓦解穆吉塔巴政權，同時透過摧毀能源與電力設施，打擊伊朗經濟基礎，使其承受全面性衝擊。

他強調，若戰事再度展開，攻勢將與過去不同，將針對關鍵敏感目標進行精準且高強度打擊，在既有軍事壓力基礎上進一步動搖伊朗政權根基。