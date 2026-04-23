鉅亨網編譯段智恆 2026-04-23 21:00

綜合外媒報導，美國總統川普周四 (23 日) 表示，已下令美國海軍對任何在荷姆茲海峽布設水雷的船隻「直接擊沉」，強調行動「不得有任何遲疑」。川普透過 Truth Social 發文指出，無論船隻規模大小，只要涉及布雷行為，皆將成為攻擊目標，並強調美方在該水域「完全掌控局勢」。

「直接擊沉！」川普下令海軍攻擊布雷船 荷姆茲衝突恐升級(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普 Truth Social

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川普並表示，美軍掃雷艦目前正於荷姆茲海峽執行清除水雷任務，且已下令將相關行動規模提升至三倍，以加速恢復航道安全。他強調，掃雷與軍事行動將持續推進，確保這條全球關鍵能源運輸通道維持運作。

此舉正值美伊維持脆弱停火之際。儘管川普已宣布延長停火且未設期限，但雙方在荷姆茲海峽的對峙仍未緩解。美國持續對往返伊朗港口的船隻實施海上封鎖，試圖迫使德黑蘭重返談判桌；伊朗則限制國際航運流動，導致該水道通行量大幅下滑。

美國中央司令部表示，目前已指示至少 31 艘船隻掉頭或返回港口。數據顯示，戰前每日通過荷姆茲海峽的船隻超過 100 艘，但在伊朗實質封鎖後，多數時候已降至個位數，周三僅有約 8 艘船通行，其中包括 3 艘油輪。

伊朗國會議長卡利巴夫則表示，在美國封鎖持續的情況下，「荷姆茲海峽不可能重新開放」。