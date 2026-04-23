鉅亨網編譯段智恆 2026-04-24 01:00

根據英國《金融時報》(Financial Times)等外媒報導，白宮周四 (23 日) 發布備忘錄，指控美國人工智慧 (AI) 技術正遭中國相關實體以「工業規模」竊取，恐在美中領導人下月會晤前，再度升高雙方科技競爭緊張局勢。

白宮科技政策辦公室主任克拉茨歐斯 (Michael Kratsios) 在備忘錄中指出，美方掌握資訊顯示，主要來自中國的外國實體正透過有組織行動，對美國前沿 AI 系統進行「蒸餾」(Distillation)操作。相關手法包括動用數以萬計的代理帳號規避偵測，並利用「越獄」(Jailbreaking)技術挖掘模型中的專有資訊，藉此提取美國 AI 模型的能力與技術細節。

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所謂「蒸餾」技術，是指以大型模型的輸出結果訓練較小型模型，以降低開發成本並提升效率。白宮認為，這類行為已形成系統性、規模化的技術外流風險，並直接利用美國的創新成果與專業知識。

備忘錄指出，政府將與美國 AI 企業分享相關情報，並評估採取多項措施，追究涉案外國行為者責任。中國駐美大使館目前尚未對相關指控作出回應。

此舉正值美國總統川普預計下月訪問中國、與中國國家主席習近平會晤前夕，外界關注該備忘錄是否將影響雙邊關係。自去年 10 月雙方達成緩和協議以來，美中科技緊張局勢一度降溫，但此次指控可能再度加劇對立。

此外，該事件也牽動美國對高階 AI 晶片出口政策。川普政府今年 1 月曾有條件批准輝達 (NVDA-US)AI 晶片對中國出口，但美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick) 近日表示，目前尚未有實際出貨紀錄。分析認為，若相關安全疑慮升高，未來出口限制可能進一步收緊。