鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-24 11:16

台股今 (24) 日再度飆漲超過千點，權王台積電 (2330-TW)(TSM-US) 同步表態，一度大漲 4.81% 或 100 元，衝上 2,180 元，改寫歷史新高價，市值達 56.27 兆元，若以今年來看，累計漲幅已達 40%，逼近去年全年 44% 的漲幅。

AI 晶片需求持續熱絡，除了現階段當紅的 GPU、ASIC、LPU 之外，在代理式 AI 的驅動下，CPU 需求顯著回升，更將成為未來瓶頸之一。英特爾 (INTC-US) 也點出未來 GPU 與 CPU 的比例從過去的 8 比 1，變成 4 比 1，凸顯 CPU 的快速成長。

‌



台積電不僅擁有全球最先進的製程，且產能龐大，具經濟規模優勢，目前已囊括輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 以及各大雲端服務業者 (CSP) 的訂單，在各大 AI 晶片訂單挹注下，台積電預期，今年美元營收將年增至少 3 成以上。