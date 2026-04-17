鉅亨網編譯段智恆 2026-04-18 00:30

根據外媒周五 (17 日) 報導，在伊朗宣布荷姆茲海峽於停火期間全面開放後，美國總統川普接連釋出樂觀訊號，聲稱雙方正接近達成協議，甚至表示伊朗已同意「不再關閉」該關鍵航道。不過，伊朗官方與媒體隨後釋出相對強硬立場，警告若美方持續海上封鎖，仍可能再次關閉海峽，顯示局勢仍存在高度不確定性。

圖：川普 Truth Social

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川普釋樂觀訊號 稱協議接近完成

報導指出，川普透過社群媒體密集發文，稱美伊談判「大部分條件已談妥」，並表示最快可能於本周末在巴基斯坦舉行第二輪會談，試圖敲定最終協議。他並強調，相關談判進展迅速，「很快就會完成」，甚至進一步宣稱伊朗將不再將荷姆茲海峽作為地緣政治工具。

此外，美國與伊朗據傳正討論一項三頁的備忘錄 (MOU)，內容包括限制伊朗核計畫、核設施地面化，以及可能以解凍約 200 億美元資產交換其放棄高濃縮鈾庫存。川普亦多次表示，美方將取得相關核材料處理權，但相關說法尚未獲伊朗方面證實。

川普同時指出，美方對伊朗的海上封鎖措施仍將維持，直到雙方協議「完全完成」為止，顯示即使航道開放，軍事與戰略壓力仍未解除。

伊朗釋反制訊號 市場樂觀情緒仍存變數

然而，伊朗方面對於後續發展釋出不同訊號。根據伊朗媒體引述官員說法，若美方持續維持海上封鎖，將被視為違反停火協議，屆時荷姆茲海峽可能再次關閉，顯示伊朗仍保留戰略籌碼。

市場人士指出，儘管川普言論帶動市場對和平協議的預期升溫，但雙方在實際條件與執行細節上仍存在落差，談判結果仍充滿變數。分析認為，目前局勢更像是雙方在維持停火框架下進行博弈，短期內避免衝突升級，但長期是否能達成穩定協議仍待觀察。

在市場反應方面，受航道開放與樂觀預期影響，國際油價大幅回落，西德州原油盤中跌幅一度超過一成，回落至戰事後低點附近；美元走弱，美債價格上揚，顯示資金撤出避險資產。歐洲天然氣價格亦同步下跌，全球市場風險偏好回升。

此外，利率市場亦出現調整跡象。分析指出，隨著能源價格回落，市場已下修歐洲央行與英國央行升息預期，並重新評估聯準會 (Fed) 後續政策路徑，顯示荷姆茲海峽開放對宏觀金融環境產生廣泛影響。