鉅亨網編譯段智恆 2026-04-17 23:00

在伊朗周五 (17 日) 宣布重新開放荷姆茲海峽並帶動國際油價大幅回落後，市場對美國聯準會 (Fed) 政策路徑的預期出現轉變，押注最快今年底重啟降息的聲音升溫。不過，決策官員仍須評估中東衝突對通膨與經濟的實質影響，短期政策前景仍充滿不確定性。

隨著中東航運逐步恢復，布蘭特原油價格自約 95 美元水準快速跌破 90 美元，為逾五周以來首見。油價下滑有助緩解能源成本壓力，也使市場重新評估通膨走勢與利率前景。與 Fed 利率相關的期貨交易顯示，投資人預期已從原本可能延後至 2027 年才降息，轉為押注最快今年底重啟降息循環。

‌



圖：芝商所 FedWatch 工具

不過，Fed 官員對前景仍持審慎態度。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 日前表示，中東衝突的演變以及油價走勢，將直接影響 Fed 對通膨回落至 2% 目標的信心。她指出，若衝突能儘快緩解，通膨回落進程將延續，但可能需要更長時間才能完全反映在經濟數據中。

此外，決策官員仍須釐清此次為期約七周的衝突對價格壓力的實際影響，包括能源成本是否已全面傳導至各項物價，以及地緣政治風險是否真正消退。市場亦關注即將於 4 月 28 日至 29 日舉行的利率決策會議，觀察聯準會是否釋出更多關於未來政策方向的訊號。