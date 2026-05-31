鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 06:20

2026 年台北國際電腦展 (COMPUTAX) 揭幕前夕，科技媒體《VideoCardz》引述最新外流文件報導指出，輝達首款 Arm(安謀)架構 PC 處理器 N1 系列晶片初步規格已確認，涵蓋旗艦 N1X 與主流 N1 共四款配置，預計黃仁勳將在今 (1) 日主題演講中正式發布。

《快科技》報導，輝達與微軟此前已聯合預熱「PC 新時代」，象徵 Windows on Arm 陣營迎來重量級新成員。

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N1X 系列鎖定高效能筆電與移動工作站。滿血版採用 20 核異構 CPU(10 顆 Cortex-X925＋10 顆 Cortex-A725)，整合 Blackwell 架構 GPU 共 48 個 SM 單元、6144 個 CUDA 核心，與輝達開發者桌面超算 DGX Spark 所用 GB10 Superchip 相同配置，可實現 1 PFLOP FP4 算力，支援最高 128GB LPDDR5X 統一記憶體 (16 通道)。

另一款 N1X 晶片為 18 核 CPU(9＋9)配 40 SM(5120 CUDA 核心)。兩款 N1X 熱設計功耗 (TDP) 區間 45W~80W，配 12 條 PCIe 5.0 與 5 條 PCIe 4.0 通道，最多支援 3 組 M.2 硬碟。

主打主流市場的 N1 系列功耗壓至 18W～45W，覆蓋輕薄本到全能本。高配為 12 核 CPU(8＋4) 搭 20 SM(2560 CUDA 核心)，低配為 10 核 CPU(7＋3) 搭 16 SM(2048 CUDA 核心)；PCIe 通道減為 8 條 5.0 加 3 條 4.0，記憶體透過 8 通道支援 8GB～64GB LPDDR5X，最多 2 組 M.2。

N1 系列問世意味著輝達式進軍 Arm PC 處理器市場，與高通驍龍 X 系列正面競爭。現階段 Windows on Arm 陣營 GPU 效能普遍偏弱，輝達挾 6144 個 CUDA 核心的圖形優勢補上短板，且與聯發科合作可望強化通訊基帶整合。