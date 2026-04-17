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AI大戰要和解了？Anthropic與五角大廈爭議現轉機 執行長將晤白宮幕僚長

鉅亨網編譯段智恆

《Axios》周五 (17 日) 報導，人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 與美國國防部之間的爭議出現轉圜跡象。消息指出，Anthropic 執行長阿莫戴 (Dario Amodei) 預計於周五前往白宮，與白宮幕僚長威爾斯 (Susie Wiles) 會面，被視為雙方在 AI 合作爭議上的潛在突破。

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AI大戰要和解了？Anthropic與五角大廈爭議現轉機 執行長將晤白宮幕僚長(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，此次會面正值川普政府逐步正視 Anthropic 新一代 AI 模型「Mythos」的技術實力之際。該模型具備高度先進的網路安全防禦突破能力，能模擬駭客攻擊並測試系統弱點，被部分官員視為具備關鍵戰略價值，但同時也引發潛在風險疑慮。


知情人士指出，若美國政府因爭議而限制或排除該技術的應用，「將是極不負責任的決定」，甚至可能讓中國在 AI 競爭中受益。此一說法凸顯白宮內部對於是否導入該技術仍存在不同聲音。

Mythos 於 4 月 7 日對外公布，目前正透過名為「Glasswing 計畫」的管控機制，開放特定機構在有限範圍內測試未正式發布的 Claude Mythos Preview 版本，主要用於防禦型網路安全用途。《彭博》曾報導，美國政府正考慮將該模型的部分版本提供給主要聯邦機構使用，包括部分情報單位與國土安全部旗下網路安全暨基礎設施安全局 (CISA)，財政部等部門亦表達興趣。

然而，Anthropic 與五角大廈之間的關係仍充滿緊張。先前因合約爭議，國防部已中止與該公司的合作，並將其列入黑名單。Anthropic 隨後對此提起訴訟，主張其拒絕讓 AI 模型在無限制條件下被軍方使用，導致雙方陷入法律與政治對立。

報導指出，自訴訟展開後，雙方談判一度降溫，但 Anthropic 近期延攬多位與川普陣營關係密切的顧問，顯示有意推動和解進程。此次白宮會面被視為為未來達成協議鋪路的重要一步。

回顧今年 2 月，國防部長曾要求 Anthropic 在限期內接受軍方條件，否則將面臨進一步措施，但公司最終未讓步，導致衝突升高。如今隨著部分政府部門開始測試 Mythos，且內部亦出現認為爭端「適得其反」的聲音，外界普遍預期雙方關係可能出現轉機。

目前白宮與 Anthropic 皆未對相關報導發表回應，相關進展仍有待進一步確認。


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