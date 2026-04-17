鉅亨網編譯段智恆 2026-04-17 19:50

中國監管機構加大對外送平台的整頓力道。根據《彭博》報導，中國國家市場監督管理總局 (SAMR) 周五 (17 日) 表示，已對多家大型即時配送平台開罰並沒收違法所得，合計金額達人民幣 36 億元，為 2015 年食品安全法修訂以來針對外送平台開出的最大罰單。

人民幣36億元開罰！中國狠打外送亂象 阿里巴巴、拼多多等平台遭點名(圖：REUTERS/TPG)

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監管機構說明，這項處分源於各地政府近期針對「幽靈外送」亂象展開調查。所謂「幽靈外送」，是指商家以虛假地址或偽造證照在平台註冊，甚至在未告知消費者的情況下，將訂單轉包給其他業者製作與配送，涉及嚴重資訊不對稱與食品安全風險。

SAMR 指出，上述平台在調查啟動後，已全面下架無證商家，但仍須為先前審核機制不嚴負責。此外，監管機構亦對相關企業中負責食品安全的法定代表人與主管開罰，總額達人民幣 1,970 萬元。

目前各家公司尚未對此發表回應。