人民幣36億元開罰！中國狠打外送亂象 阿里巴巴、拼多多等平台遭點名
鉅亨網編譯段智恆
中國監管機構加大對外送平台的整頓力道。根據《彭博》報導，中國國家市場監督管理總局 (SAMR) 周五 (17 日) 表示，已對多家大型即時配送平台開罰並沒收違法所得，合計金額達人民幣 36 億元，為 2015 年食品安全法修訂以來針對外送平台開出的最大罰單。
此次遭處分的平台涵蓋阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK)、拼多多(PDD-US)、美團(03690-HK)，以及京東(JD-US)(09618-HK) 與字節跳動旗下抖音。官方指出，相關平台未依法落實商家資格審查機制，導致未具備合法資格的商家得以上架營運，違反食品安全相關規定。
監管機構說明，這項處分源於各地政府近期針對「幽靈外送」亂象展開調查。所謂「幽靈外送」，是指商家以虛假地址或偽造證照在平台註冊，甚至在未告知消費者的情況下，將訂單轉包給其他業者製作與配送，涉及嚴重資訊不對稱與食品安全風險。
SAMR 指出，上述平台在調查啟動後，已全面下架無證商家，但仍須為先前審核機制不嚴負責。此外，監管機構亦對相關企業中負責食品安全的法定代表人與主管開罰，總額達人民幣 1,970 萬元。
目前各家公司尚未對此發表回應。
分析指出，中國即時配送市場競爭激烈，過去一年平台間為爭奪市占展開價格戰，部分業者在擴張過程中可能放鬆對商家的審核標準。監管單位近來已多次警告業者，須兼顧商家與消費者權益，並強化平台責任，顯示官方對該產業的監管態度持續收緊。
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