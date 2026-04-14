鉅亨網編譯段智恆 2026-04-15 00:30

美國銀行 (Bank of America)(BAC-US) 最新基金經理人調查顯示，受中東戰事衝擊，全球投資人對經濟成長前景的預期大幅下修，降幅創下近四年最大，市場情緒轉趨保守；與此同時，通膨預期升至近五年高點，反映能源價格飆升帶來的壓力。

該調查於 4 月 2 日至 9 日進行，共訪問 170 名管理資產總額約 5,110 億美元的投資人，其中約四分之三受訪者是在 4 月 8 日停火宣布前完成問卷。報告指出，全球成長預期的降幅為 2022 年 3 月俄烏戰爭爆發以來最大，顯示市場對戰事衝擊的憂慮迅速升溫。

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分析指出，自 2 月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，油價與天然氣價格大幅攀升，引發市場對能源成本上升將拖累經濟成長的擔憂，並可能迫使各國央行維持高利率以抑制通膨。整體而言，投資人情緒已降至去年 6 月以來最悲觀水準。

不過，報告亦指出，市場走勢與投資人預期出現分歧。標普 500 指數已收復戰事帶來的跌幅，那斯達克 100 指數更有望寫下 2021 年以來最長連漲紀錄，顯示股市仍具韌性。

策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 表示，若停火協議推動油價回落至每桶 84 美元以下，當前偏悲觀的市場情緒反而可能成為風險資產的反向利多。不過，他強調這並非可「閉眼買進」的環境，市場仍需仰賴降息與企業獲利優於預期，才能支撐股市續創高點。

調查亦顯示，多數投資人仍未預期全球經濟將陷入衰退，約七成受訪者認為經濟可望實現「軟著陸」。此外，現金配置維持在 4.3%，未見明顯避險資金湧入，顯示投資人雖轉趨審慎，但尚未全面轉向防禦。