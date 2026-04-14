鉅亨網編譯許家華 2026-04-15 04:40

人工智慧晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 股價持續強勢上攻，近 10 個交易日累計漲幅超過 18%，創下自 2023 年以來最長連漲紀錄之一。週二股價再上漲近 3%，不過仍較 2024 年 1 拆 10 後調整的歷史高點 212.19 美元低約 8%。

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在上月舉行的 GTC 年度大會上，輝達執行長黃仁勳表示，公司至 2027 年的 GPU 訂單規模已超過 1 兆美元，涵蓋現行 Blackwell 與下一代 Vera Rubin 架構產品，顯示 AI 基礎建設投資動能強勁。

財務結構方面，輝達資料中心業務營收年增 75%，目前占整體營收高達 88%，與五年前以遊戲業務為主的結構形成鮮明對比。隨著 AI 應用擴張，公司坦言目前產能仍無法完全滿足市場需求，凸顯算力供給吃緊。

輝達同時積極拓展產品線。公司在 3 月發布多款新型 AI 晶片，包括透過去年 12 月以 200 億美元收購新創公司 Groq 技術打造的語言處理單元 (LPU)，以及新一代 Vera 中央處理器 (CPU) 機櫃系統，以因應代理型 AI(agentic AI) 帶來的運算需求轉變。

在客戶端，Meta 已成為首個大型採用輝達獨立 CPU 系統的企業。根據 2 月公布的協議，Meta 將在全球數十座資料中心部署數百萬顆輝達晶片。此外，Meta 近期亦將與 CoreWeave 的合作規模由原先 140 億美元擴大至 350 億美元 (新增 210 億美元)，透過其資料中心導入輝達 Vera Rubin 機櫃系統，以擴充算力。

產業高層亦持續釋出需求訊號。Matt Garman 與 Sundar Pichai 近期均強調 AI 算力供應仍顯不足，顯示企業對 AI 變現潛力高度期待。

此外，輝達也宣布推出名為「Ising」的新一代開源模型系列，目標加速量子運算技術的發展與應用，進一步擴大其在前沿運算領域的布局。