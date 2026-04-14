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伊朗考慮暫停荷姆茲航運 避免影響美伊談判進程

鉅亨網編譯段智恆


根據《彭博》周二 (14 日) 報導，為避免衝突升級並確保新一輪談判順利推進，伊朗正考慮短暫暫停經由荷姆茲海峽的石油運輸。知情人士指出，此舉旨在避免直接挑戰美國對伊朗港口的海上封鎖，並為美伊雙方籌備下一輪面對面會談爭取時間。

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伊朗考慮暫停荷姆茲航運 避免影響美伊談判進程(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，美國總統川普正持續推動海上封鎖行動，以限制伊朗石油出口，同時雙方也在評估延長停火協議的可能性，並力拚在協議於下周到期前重啟談判。在此敏感時點，伊朗暫停航運被視為一項務實選項，有助於避免突發事件破壞脆弱的外交進程。


分析人士認為，若伊朗確實暫停出貨，將釋出其有意降溫局勢的訊號，顯示德黑蘭政府希望避免重回全面衝突。不過，此舉也可能在短期內加劇全球原油供應緊張。市場觀察人士指出，投資人更可能聚焦於談判前景，而非短期供應中斷對價格的影響。

目前伊朗對非本國船隻的通行仍維持嚴格限制，而美方則同步執行封鎖措施，使這條全球關鍵能源航道幾近停擺。市場對任何航運動向高度敏感，近期油價亦隨消息波動。報導指出，在暫停運輸消息傳出後，布蘭特原油價格一度回落約 1.2 美元，至每桶 98 美元附近。

知情人士指出，伊朗內部仍在權衡各種選項，政策方向尚未定案。部分強硬派力量，如伊斯蘭革命衛隊，仍可能選擇測試美國封鎖行動的有效性，以展現自身實力，但此舉恐衝擊外交進程。

專家分析，暫停航運對伊朗而言並非重大讓步，反而可能作為建立互信的手段，為後續談判創造空間。在當前局勢下，德黑蘭需在展現立場與避免衝突升級之間取得平衡，凸顯其在外交與軍事策略上的兩難。

市場將持續關注美伊談判進展與荷姆茲海峽航運狀況。儘管短期供應仍偏緊，但若外交進程取得突破，將有助於緩解能源市場壓力並穩定油價走勢。


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