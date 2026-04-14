鉅亨網編譯段智恆 2026-04-14 23:26

《CNBC》周二 (14 日) 報導，白宮官員表示，美國與伊朗正討論展開第二輪和平談判，儘管目前尚未確定具體時間，但雙方有望在本周稍晚或下周初恢復面對面協商。此一進展正值為期兩周的脆弱停火協議即將到期之際，市場對外交解方的期待升溫。

知情人士指出，美伊官員可能再次在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德會面，延續上周未果的談判。伊朗駐伊斯蘭馬巴德官員透露，下一輪對話時間仍在協調中，尚未拍板定案。此前雙方在當地舉行的談判未能達成協議，主要卡在伊朗核計畫等關鍵分歧，雙方亦互控對方缺乏誠意並反覆變更談判條件。

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美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，美方已提出具體方案，接下來的進展取決於伊朗回應，「球在伊朗那一方」。不過，伊朗高層則批評美方缺乏誠意，外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 指控美方採取「極限施壓與變更條件」，國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 亦表示，美方未能建立信任。

在談判受挫後，川普宣布對伊朗實施海上封鎖，涵蓋所有進出伊朗港口與沿海區域的船隻，進一步升高緊張局勢。美國中央司令部進一步說明，封鎖將適用於所有「進出伊朗港口與沿海區域的船隻」，包括阿拉伯灣與阿曼灣沿岸港口。

該措施針對荷姆茲海峽這條全球約兩成石油運輸通道，對能源市場影響深遠。目前該水道通行量仍處低檔，遠未恢復正常水準。川普先前亦表示，停火協議的前提之一，是荷姆茲海峽航運需全面恢復。

儘管局勢仍存高度不確定性，但市場對談判重啟的預期持續支撐風險資產表現。消息傳出後，油價走低，股市則普遍上揚，反映投資人押注外交進展有助緩解能源供應風險。