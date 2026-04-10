search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

台積電3月營收4151.9億元飆新高 Q1達1.13兆元也締新猷

鉅亨網記者魏志豪 台北

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公布 3 月營收，達新台幣 4,151 億 9,100 萬元，月增 30.7%，年增 45.2%，累計第一季營收約新台幣 1 兆 1,341 億 300 萬元，季增 8.41%，年增 35.1%；受惠 AI 晶片需求強勁，台積電 3 月營收創下單月新高，連帶拉抬第一季新台幣營收飛越財測。

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

AI 晶片需求旺盛，台積電先進製程產能也跟著滿載，今年第一季美元營收估達 346-358 億美元，並依美元兌新台幣匯率 31.6 作為基礎，新台幣營收約 1 兆 933 億元至 1 兆 1312 億元，實際營收則略高於財測高標。


展望後市，外資預估，儘管台積電仍受地緣政治緊張局勢以及非 AI 需求逆風影響，不過在 AI 需求火熱推升下，第二季營收可望續揚，預估季增 5-10%，毛利率為 64-65%。

 


文章標籤

台積電營收新高兆元

相關行情

台股首頁我要存股
台積電2000+2.30%
台積電ADR365.49-0.11%
美元/台幣31.726-0.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
台積電

51.61%

勝率

#上升三紅K

偏強
台積電

51.61%

勝率

#法人看好股

偏強
台積電

51.61%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
台積電

51.61%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty