台積電3月營收4151.9億元飆新高 Q1達1.13兆元也締新猷
鉅亨網記者魏志豪 台北
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公布 3 月營收，達新台幣 4,151 億 9,100 萬元，月增 30.7%，年增 45.2%，累計第一季營收約新台幣 1 兆 1,341 億 300 萬元，季增 8.41%，年增 35.1%；受惠 AI 晶片需求強勁，台積電 3 月營收創下單月新高，連帶拉抬第一季新台幣營收飛越財測。
AI 晶片需求旺盛，台積電先進製程產能也跟著滿載，今年第一季美元營收估達 346-358 億美元，並依美元兌新台幣匯率 31.6 作為基礎，新台幣營收約 1 兆 933 億元至 1 兆 1312 億元，實際營收則略高於財測高標。
展望後市，外資預估，儘管台積電仍受地緣政治緊張局勢以及非 AI 需求逆風影響，不過在 AI 需求火熱推升下，第二季營收可望續揚，預估季增 5-10%，毛利率為 64-65%。
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