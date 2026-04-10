鉅亨網編譯余曉惠
白宮上個月致函警告全體幕僚，嚴禁利用職務之便在期貨市場下注牟利，時間就在美國總統川普突然宣布暫停攻擊伊朗的隔一天。
華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士說法報導，白宮管理辦公室於 3 月 24 日向全體員工發送這封電郵。川普前一天透過社群平台 Truth Social 宣布暫停襲擊的消息，然而在政策突然轉向的前 15 分鐘，期貨市場便出現一連串神祕的交易活動。
根據道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data)，當時不到兩分鐘內，價值超過 7.6 億美元的原油期貨合約易手。近期在預測平台 Polymarket 上，更有三個帳戶因精準押中本周美伊停火時機，獲利超過 60 萬美元。
包括許多民主黨人在內的批評者因此推斷，有人正利用預先掌握的政策消息謀取私利。
白宮發言人 Davis Ingle 向 WSJ 證實這則電郵真實存在，同時強調，美國人民的利益是指引總統決策的唯一方針。
目前並無證據顯示行政部門存在洩密、或利用內線資訊交易的行為。然而，隨著加密貨幣預測市場興起，聯邦雇員與具政治背景人士正面臨全新的誘惑。
類似案例近期層出不窮：今年 1 月，一名神祕交易員在委內瑞拉領導人馬杜洛 (Nicolás Maduro) 被捕前五小時，加碼押注他將下台，最終獲利逾 40 萬美元。此外在 2 月時，以色列逮捕多名涉嫌利用機密資訊，在 Polymarket 上對軍事行動進行押注的預備役軍人。
這類異常的精準押注已引發大眾憤慨，包括川普支持者。長期投資人 Tom Ellsworth 在 Podcast 節目中表示，政府內部必然有一群人預先知道總統的發言並搶先行動，他直言時機之巧妙確實非比尋常。
國會民主黨人認為，現有聯邦規範不足以因應預測市場這種可匿名致富的新型態金融環境。參議員 Richard Blumenthal 痛批，預測市場正將戰爭變成「賭場遊戲」，並為國安洩密創造了市場需求，他已和另一名參議員 Andy Kim 提議立法，全面禁止與戰爭或軍事行動相關的預測市場。
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