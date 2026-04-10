鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-10 23:00

白宮上個月致函警告全體幕僚，嚴禁利用職務之便在期貨市場下注牟利，時間就在美國總統川普突然宣布暫停攻擊伊朗的隔一天。

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士說法報導，白宮管理辦公室於 3 月 24 日向全體員工發送這封電郵。川普前一天透過社群平台 Truth Social 宣布暫停襲擊的消息，然而在政策突然轉向的前 15 分鐘，期貨市場便出現一連串神祕的交易活動。

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根據道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data)，當時不到兩分鐘內，價值超過 7.6 億美元的原油期貨合約易手。近期在預測平台 Polymarket 上，更有三個帳戶因精準押中本周美伊停火時機，獲利超過 60 萬美元。

包括許多民主黨人在內的批評者因此推斷，有人正利用預先掌握的政策消息謀取私利。

白宮發言人 Davis Ingle 向 WSJ 證實這則電郵真實存在，同時強調，美國人民的利益是指引總統決策的唯一方針。

類似案例近期層出不窮：今年 1 月，一名神祕交易員在委內瑞拉領導人馬杜洛 (Nicolás Maduro) 被捕前五小時，加碼押注他將下台，最終獲利逾 40 萬美元。此外在 2 月時，以色列逮捕多名涉嫌利用機密資訊，在 Polymarket 上對軍事行動進行押注的預備役軍人。

這類異常的精準押注已引發大眾憤慨，包括川普支持者。長期投資人 Tom Ellsworth 在 Podcast 節目中表示，政府內部必然有一群人預先知道總統的發言並搶先行動，他直言時機之巧妙確實非比尋常。