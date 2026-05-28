外資轉賣386億元 倒貨群創28.9萬張 持續狂買這三檔記憶體
鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (28) 日終場收 43636.44 點，下跌 620.36 點或 1.4%，守住 5 日均線，盤中振幅達 1717.73 點，爆出成交天量 1.59 兆元，其中外資由買轉賣，賣超 386.3 億元，主要賣超群創 28.9 萬張，但同時買超記憶體股力積電、旺宏及南亞科。
觀察三大法人動向，外資、投信、自營商同站賣方；外資由買轉賣，賣超 386.83 億元；投信賣超 67.59 億元，呈連二賣；自營收賣超 150.38 億元，呈連二賣。
外資近期大買記憶體股，今天大舉買入力積電 12.1 萬張，累計 6 個交易日買超高達 42.4 萬張；單日買超旺宏 8.2 萬張、南亞科 6.2 萬張，並敲進富邦金 3.4 萬張、英業達 2.6 萬張、京元電子 2.3 萬張。另外也買入仁寶 2.0 萬張、遠東新 1.9 萬張、國泰金 1.8 萬張，並買超鴻海 1.3 萬張。
外資主要賣超群創 28.9 萬張，也賣超 00981A 主動統一台股增長 9.3 萬張、00403A 主動統一升級 50 8.0 萬張，並賣出台新新光金 5.9 萬張、華邦電 5.2 萬張、華南金 4.6 萬張。另外也賣超 009816 凱基台灣 TOP50 4.2 萬張、元大台灣 50 4.0 萬張、華通 3.4 萬張，並賣出 00631L 元大台灣 50 正 2 3.1 萬張。
投信主要買超台新新光金 4.4 萬張，也買超華南金 3.1 萬張、長榮航 2.8 萬張，並敲進廣達 1.3 萬張、長榮 1.1 萬張、兆豐金 9002 張。另外也買入中信金 8971 張、強茂 8022 張、英業達 7708 張，並買超統一 5798 張。
投信大舉賣出聯電 3.4 萬張，也賣超富邦金 2.9 萬張、遠東新 2.8 萬張，並賣出國泰金 2.1 萬張、玉山金 1.8 萬張、凱基金 1.1 萬張。另外也賣超仁寶 7725 張、元大金 7216 張、京元電子 5045 張，並賣出華通 3001 張。
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