鉅亨網編譯段智恆 2026-03-31 02:00

《路透》周一 (30 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 宣布升級其 Copilot 研究助理功能，導入多模型協作機制，讓用戶可在同一工作流程中同時運用不同人工智慧 (AI) 模型，以提升回應品質並加速工作流程，進一步推動 AI 工具在企業端的採用。

不只一個AI！微軟Copilot升級 GPT＋Claude聯手上陣(圖：REUTERS/TPG)

微軟表示，新推出的「Critique」功能中，Copilot 的 Researcher 代理將同時整合 OpenAI 的 GPT 與 Anthropic 的 Claude 模型。系統將由 GPT 負責生成初步內容，再由 Claude 進行準確性與品質檢查後輸出結果。公司並規劃未來讓兩個模型進行雙向審核，使不同 AI 系統能互相檢視彼此回應，進一步降低錯誤資訊（AI 幻覺）發生機率。

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此外，微軟同步推出「Model Council」功能，讓使用者可並列比較不同模型的回應結果，協助判斷最佳答案。公司指出，多模型協作有助提升輸出可靠性與效率，並改善用戶在複雜任務中的決策品質。

微軟同時擴大其代理式 AI 工具「Copilot Cowork」的測試範圍，向「Frontier」計畫用戶提供早期存取。該工具主打自動化執行任務，反映市場對具備自主行動能力的 AI 代理需求快速升溫。Copilot Cowork 先前已進入測試階段，被視為對標 Anthropic 熱門產品 Claude Cowork 的布局。