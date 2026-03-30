鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-30 22:00

綜合外媒周一 (30 日) 報導，隨著美伊衝突進入第五周，美國總統川普表示，美方正與伊朗「一個新的、更加理性的政權」進行嚴肅談判，並稱已取得「重大進展」，但同時警告，若短期內未能達成協議，且荷姆茲海峽未能「立即恢復運作」，美方將對伊朗能源基礎設施採取行動。

一邊談一邊威脅？川普：談判有進展 但不排除攻擊能源設施(圖：REUTERS/TPG)

圖：川普 Truth Social

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川普於社群媒體指出，若協議未能達成，美方可能攻擊伊朗發電設施、油井以及哈格島 (Kharg Island)，該地為伊朗石油出口的重要樞紐，約九成原油出口需經此轉運，日裝載能力約 700 萬桶。

美國政府同時評估多項軍事選項，包括可能派遣地面部隊進入伊朗境內，奪取濃縮鈾庫存。根據外電報導，美方正考慮執行相關行動，但亦傾向透過談判促使伊朗主動交出核材料。白宮表示，目前尚未作出最終決定，並正評估對美軍人員的風險。

伊朗方面則持續否認與美方進行直接談判，並透過官方媒體表示，美方提出的 15 項方案「過度且不合理」，強調雙方僅透過第三方傳遞訊息。

軍事風險升溫 戰事擴大疑慮加劇

隨著衝突升溫，中東地區能源與基礎設施面臨進一步攻擊風險。以色列北部海法 (Haifa) 的 Bazan 煉油廠再度遭飛彈襲擊並引發火勢，為戰事爆發以來第二次遭攻擊。當地政府已要求居民留在室內避難。

另一方面，伊朗指控以色列對科威特海水淡化廠發動攻擊，並稱此舉為「假旗行動」，意圖嫁禍伊朗並阻礙潛在停火協議。伊朗並警告，將持續以美軍基地及相關設施為攻擊目標。

市場亦關注戰事是否可能升級為全面基礎設施衝突，包括能源與水資源設施，進一步擴大區域風險。

荷姆茲海峽受阻 油價維持高檔

在戰事影響下，荷姆茲海峽航運幾近停滯。自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，伊朗持續對通行船隻進行報復性打擊，導致多起事件發生，進一步干擾全球能源供應。