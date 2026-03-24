鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 03:00

市場對聯準會 (Fed) 升息的預期近期出現變化，但多數經濟學家與官員認為，短期內升息機率仍偏低。利率期貨顯示，截至 3 月 19 日，市場一度預估 4 月升息機率約 6%，為 2023 年 12 月以來首次出現「下次會議升息機率高於降息」的情況，反映中東戰事與油價上漲帶來的通膨疑慮。

然而，多數分析人士指出，儘管能源價格上升可能推升通膨，但同時也對經濟成長與就業形成壓力，使升息難以成為政策主軸。花旗經濟學家 Veronica Clark 表示，油價衝擊固然是新的通膨風險，但同時也是負面的成長衝擊，甚至可能拖累就業市場。

‌



市場押注升息 聯準會仍傾向觀望

聯準會官員的態度與市場預期形成落差。最新經濟預測顯示，在 19 位決策官員中，無人預期今年會升息，僅一人預估 2027 年可能升息，多數官員仍傾向進一步降息。聯準會主席鮑爾亦表示，雖然會議中曾討論升息可能性，但「絕大多數」決策者並未將其視為基準情境。

官員普遍認為，油價衝擊對通膨的影響可能屬短期性，而貨幣政策傳導至經濟需時數月，若過早升息，可能在通膨壓力已緩解時才產生抑制效果，反而對經濟造成不必要衝擊。

此外，升息的必要條件尚未具備。分析人士指出，若要合理化升息，需看到能源價格長期維持高檔並全面推升物價，同時勞動市場持續緊俏並帶動薪資上升。然而，目前聯準會預估今年失業率約為 4.4%，與現況相當，顯示就業市場仍存在脆弱性。

油價衝擊引發通膨疑慮 市場操作偏向避險

市場近期對升息的押注，部分來自對 2022 年俄烏戰爭引發油價飆升的記憶。當時油價急漲伴隨通膨飆高與就業市場緊俏，促使聯準會快速啟動升息循環。然而，目前經濟環境已顯著不同，就業市場較為疲弱，供應鏈壓力亦相對溫和。

此外，期貨市場的升息押注並不完全反映預期，而是具有避險性質。分析師指出，部分交易更像是對極端情境的保險操作，以防油價飆升導致通膨失控的風險。隨著局勢變化，市場定價也可能迅速調整。

聯準會官員亦對前景保持審慎。理事沃勒表示，需謹慎評估油價上漲的影響，若勞動市場出現進一步疲弱，將支持重新啟動降息。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比則指出，未來政策路徑仍存在多種可能，包括降息或升息情境。

此外，政策環境亦可能受到政治因素影響。若川普提名的聯準會主席人選華許獲確認，市場預期其可能面臨來自白宮的降息壓力，使升息機率進一步降低。