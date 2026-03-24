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艾司摩爾裁員引發抗議 逾千員工參與罷工

鉅亨網編譯段智恆

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 周二 (24 日) 爆發員工抗議行動，超過 1,000 名員工在總部所在地費爾德霍芬參與午間罷工，抗議公司推動裁員計畫。該公司先前宣布將裁員約 1,700 人，約占員工總數 3.8%，作為組織重整的一部分，引發工會與員工不滿。

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艾司摩爾裁員引發抗議 逾千員工參與罷工(圖：REUTERS/TPG)

艾司摩爾於今年 1 月公布重整方案，計畫精簡約 3,000 個中階管理職位，並將更多工程資源集中於創新領域。公司表示，此舉旨在提升營運效率並強化技術競爭力。然而，工會認為在公司財務表現穩健的情況下，裁員決策缺乏正當性。


荷蘭最大工會 FNV 代表雷尼爾斯 (Peter Reniers) 指出，艾司摩爾在 2025 年淨利達 96 億歐元，且計畫未來三年執行總額達 120 億歐元的股票回購，顯示公司具備充足資源，應重新檢視裁員方案，避免強制解雇。他呼籲管理層「回到原點」，提出不涉及裁員的替代方案。

對此，艾司摩爾回應表示，尊重工會與員工表達意見的權利，並理解員工利用休息時間參與抗議的訴求。不過，公司也強調，重整計畫仍將持續推進，並已著手制定配套的社會計畫，包括員工再培訓與資遣補償方案。

目前工會預計將於 4 月 7 日對該社會計畫提出回應，公司內部的員工代表委員會則預計於 5 月提出正式意見。後續協商結果將成為影響裁員計畫是否調整的關鍵。

整體而言，艾司摩爾在推動組織重整與控制成本之際，面臨員工與工會壓力，如何在提升效率與維持人力穩定之間取得平衡，將成為公司未來的重要課題。
 


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