鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-25 05:10

美國總統川普週二 (24 日) 在美國國土安全部長宣誓就職儀式上表示，華府已與伊朗「對的人」展開接觸，並稱德黑蘭迫切希望達成協議，結束持續中的衝突。

川普表示：「沒有人知道該和誰談，但我們確實正在與『對的人』交談。」他補充說：「他們非常想達成協議，無法想像他們有多麼想達成協議。」

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川普指出，伊朗曾送出一份「價值不菲的大禮」，顯示美方確實與「對的人」取得聯繫。他未說明該禮物的具體內容，但表示與核問題無關，而是涉及石油與天然氣。

他表示，目前有「多位人士」參與與伊朗的接觸，包括副總統范斯、國務卿盧比歐、特使魏科夫，以及其女婿庫許納。

在核議題方面，川普聲稱伊朗「開始講道理」，甚至已同意「永不會擁有核武」。不過伊朗官方尚未證實此說法，並長期強調其核計畫不涉及軍事用途。

川普指出，美方曾兩度重創伊朗領導層，並警告現任領導人仍可能成為目標。他同時聲稱，伊朗政權出現變化，與美方行動有關。

川普表示目前中東局勢「可望很快解決」，但也提到國防部長赫格塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩對潛在協議持保留態度。

據悉，美方近期已透過多個中間管道與伊朗接觸，試探達成協議的可能性，但目前仍停留在非正式層級，尚未展開正式談判。

自 2 月下旬以來，美國與以色列對伊朗發動多輪空襲，造成包括伊朗最高領袖哈米尼在內逾千人死亡，其中。伊朗則以飛彈與無人機回擊，攻擊範圍涵蓋以色列及多個駐有美軍的中東國家，對區域安全、能源市場與航空運輸帶來衝擊。