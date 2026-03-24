鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-25 00:10

伯恩斯坦分析師周二 (24 日) 出具最新研究報告指出，比特幣似乎已經觸底，看好 Strategy 股價上行空間，並重申「優於大盤」評等及每股 450 美元目標價，這一數字較周一 (23 日) 收盤價 138.2 美元潛在漲幅達 226%。

伯恩斯坦：比特幣似已觸底 Strategy潛在漲幅上看226%(圖:shutterstock)

儘管 Strategy 股價過去半年挫跌 57.3%，但近一個月反彈 10.9%，且在比特幣自 2025 年 10 月高點腰斬過程中展現韌性。

‌



分析師認為，Strategy 轉向永續優先股工具的策略，降低了投資邏輯對短期比特幣價格波動的依賴。該公司去年 7 月推出 STRC 優先股，定位為數位信貸替代品，目前每月現金股利率 11.5%，過去三個月 STRC 月度交易量成長 65%，30 天日均交易量達 2.2 億美元，成為市場流動性最強的優先股產品，

STRC 在 Robinhood、SoFi Invest 等零售平台交易，FMR、貝萊德、資本集團和 VanEck 等機構持有約 23% 的已發行 STRC。

根據伯恩斯坦數據，Strategy 今年迄今透過 STRC 籌資 21 億美元，其中在 3 月 15 日為止一周募得 12 億美元，並動用 22 億美元透過市價發行 (ATM) 方式購入約 2 萬 9400 枚比特幣。

目前，Strategy 總負債及優先股規模 180 億美元，其中優先股佔 100 億美元，可轉換債券 2028 年起到期，年度融資成本 11 億美元，含 3500 萬美元利息及 10.5 億美元優先股股息。

資產負債表方面，Strategy 持有 560 億美元比特幣及現金，總負債 180 億美元，現金儲備可涵蓋 2025 年年度股利與利息成本，比特幣持股可涵蓋 50 年融資義務，其槓桿率維持在比特幣資產淨值 20%-30% 的保守區間，目前 640 億市值較比特幣持股溢價 16%，但低於 2020 年 8 月以來的 57% 平均溢價。