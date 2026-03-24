鉅亨網編譯段智恆 2026-03-24 22:30

根據《路透》報導，卡達表示，並未直接在美國與伊朗之間進行調停，但強調支持一切正式與非正式的外交管道，以尋求結束中東戰事。卡達外交部發言人安薩里 (Majed Al Ansari) 周二 (24 日) 在杜哈 (Doha) 表示，當前局勢仍需透過外交途徑降溫，各方應致力於尋找危機出口。

美國總統川普週一曾表示，美方已與伊朗進行對話，且雙方在多項議題上已有「重大共識」，但伊朗方面隨即否認存在任何談判，使外界對相關進展產生疑問。安薩里指出，卡達目前與美國政府保持密切聯繫，持續推動外交解決方案。

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他表示，美國是基於其對區域安全的評估而決定採取軍事行動，卡達則與美方合作，探討如何降低衝突強度、終止對區域國家的攻擊，並為危機尋找出路。

除卡達外，埃及、巴基斯坦與土耳其亦積極參與斡旋，試圖為美國與以色列對伊朗的戰事降溫。這場衝突已對全球能源供應造成衝擊，也加劇外界對局勢失控的擔憂。

安薩里警告，區域緊張情勢若未受控，恐導致全面性衝突擴大。他指出，卡達早在 2023 年即曾示警，若衝突持續升級，將不僅引發區域外溢效應，更可能演變為波及整個中東的全面戰爭，而當前局勢正朝此方向發展。