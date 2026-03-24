鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-24 23:30

美國 3 月企業活動降溫，通膨壓力卻同步升溫，反映中東戰事對經濟的衝擊逐步浮現。標普全球 (S&P Global) 周二 (24 日) 公布的 3 月初值顯示，美國綜合採購經理人指數 (PMI) 由 2 月的 51.9 降至 51.4，創下近 11 個月低點，雖仍維持在 50 榮枯線之上，代表經濟持續擴張，但動能明顯轉弱。

中東戰事衝擊顯現！美國3月企業活動轉弱 通膨壓力升溫(圖：REUTERS/TPG)

美國綜合採購經理人指數 (PMI) 由 2 月的 51.9 降至 51.4，創下近 11 個月低點。(圖：ZeroHedge)

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服務業轉弱拖累整體表現 製造業相對穩定

此次 PMI 下滑主要受到服務業放緩影響，服務業 PMI 降至 51.1，為近一年低點，亦低於市場預期。企業普遍反映，中東衝突引發的不確定性與生活成本上升，已對需求造成壓力，尤其在旅遊、運輸與觀光相關產業表現疲弱。

服務業 PMI 降至 51.1，為近一年低點，亦低於市場預期。(圖：ZeroHedge)

相較之下，製造業呈現回穩跡象。製造業 PMI 升至 52.4，不僅高於前值，也優於市場預期，訂單成長創去年 10 月以來最佳，產出亦略有加快，顯示部分產業受關稅影響減輕，支撐製造業表現。

不過，就業市場出現轉弱訊號。調查顯示，民間企業就業指數降至 49.7，為 13 個月來首度跌破 50，顯示企業在不確定環境下開始縮減人力成本。此外，新訂單成長動能偏弱，也低於去年多數時間水準，顯示需求端仍面臨壓力。

能源成本推升通膨 壓縮成長動能

價格面則顯著升溫。企業投入成本指數由 60.0 升至 63.2，創下近一年新高，服務業與製造業均反映成本上升，主要與能源價格飆升及供應鏈緊張有關。受戰事影響，油價一度大幅上漲，汽油價格亦明顯走高。

企業投入成本指數由 60.0 升至 63.2，創下近一年新高。(圖：ZeroHedge)

企業多將成本轉嫁至消費者，帶動售價指數升至 58.9，為 3 年半來最大升幅。標普全球指出，相關價格指標顯示消費者物價年增率可能回升至約 4%，加劇市場對通膨再度升溫的憂慮。

在此情況下，經濟呈現「成長放緩、物價上升」的組合，引發停滯性通膨疑慮。調查顯示，企業一方面因需求疲弱與成本壓力而縮減人力，同時也增加庫存以因應潛在供應中斷，顯示對未來風險的防禦心態升高。

聯準會 (Fed) 近期已維持利率不變，並預期通膨將上升、失業率維持穩定，全年僅降息一次。分析指出，Fed 未來政策將面臨兩難，一方面需抑制通膨壓力，另一方面又須避免經濟成長進一步放緩，而戰事持續時間與能源價格走勢，將成為關鍵變數。

此外，全球主要經濟體亦受到衝擊。歐元區企業投入成本升至 3 年高點，經濟接近停滯；印度企業活動創 2022 年 10 月以來最弱成長；日本原物料成本則升至去年 4 月以來最高，顯示中東衝突的影響正擴散至全球。