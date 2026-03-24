鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-24 21:42

美股主要指數周二 (24 日) 開盤走低，延續近期震盪格局。儘管美國總統川普宣布暫緩攻擊伊朗電力設施，一度帶動前一日反彈，但隨著市場對中東局勢降溫的信心轉弱，加上油價回升引發通膨與能源供應疑慮，投資人情緒轉趨保守。另一方面，市場亦關注民間信貸風險升溫，壓抑風險性資產表現，使股市回吐前一日部分漲幅。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 380 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或近 0.9%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 0.4%。台積電 ADR 漲 0.01%。

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美股在中東戰事持續之際呈現震盪整理，油價同步走高，市場在多重情境之間反覆評估風險。標普 500 期貨下跌 0.2%，盤中於漲跌之間來回擺盪；美國 2 年期公債殖利率上升 3 個基點至 3.88%。原油價格回升，美國原油重返每桶 90 美元上方，收復前一日大幅下跌的部分跌幅，美元上漲 0.2%，黃金則變動不大。

市場持續消化美國與以色列對伊朗戰事的最新進展。美國總統川普週一曾表示，在與伊朗進行「富有成果」的對話後，衝突有望降溫，一度提振市場情緒。然而，伊朗隨後否認存在實質談判，加上《華爾街日報》報導波斯灣盟友可能加入對伊行動，使樂觀氣氛迅速降溫。

Kepler Cheuvreux 跨資產策略主管吉羅 (Arnaud Girod) 指出，市場目前面臨高度不確定性，「若 5 天內達成協議，市場可能反彈，投資人也能暫時忽略危機，但若未能達成，經濟衰退的風險將浮現。」他強調，結果區間仍相當廣泛，正是市場波動加劇的主因。

歐洲股市表現相對穩定，泛歐股指上漲 0.1%，其中西班牙美妝與時尚集團 Puig 股價一度大漲 17%，因雅詩蘭黛傳出洽談收購。不過，避險資產表現分歧，黃金漲幅收斂，原因是土耳其表示可能動用龐大黃金儲備以支撐里拉。

市場人士普遍認為，中東緊張局勢恐使油價維持高檔，進一步推升通膨壓力，並強化市場對主要央行延後降息、甚至轉向緊縮的預期。即使戰事短期內結束，能源供應瓶頸與庫存回補需求仍可能對經濟成長與物價造成持續影響。

瑞銀財富管理投資長潘瑟里 (Claudia Panseri) 表示，即便談判成功，市場波動仍將持續。她指出，目前採取防禦性配置，並降低對銀行等循環性類股的曝險，「能源供應鏈仍需時間修復，經濟與通膨將持續承壓。」

另一方面，戰事仍未停歇。伊朗夜間對以色列艾拉特、迪莫納與特拉維夫等城市，以及中東美軍基地發動飛彈與無人機攻擊；沙烏地阿拉伯表示攔截一架無人機，科威特則稱部分電力設施因攻擊中斷，巴林亦響起空襲警報。

伊朗方面，法斯通訊社報導，美國與以色列空襲已損壞伊斯法罕一處天然氣調壓設施與行政建築，另有供應西南部電廠的天然氣管線遭到攻擊。

VanEck 跨資產策略師吳安娜 (Anna Wu) 指出，市場目前對後續發展保持高度警戒，「多數投資人仍在等待美伊談判是否成形的明確訊號，以釐清局勢方向。」

整體而言，在戰事持續、談判前景未明之際，市場仍處於高度敏感狀態，資產價格將持續隨地緣政治訊號劇烈波動。

截至台北時間周二（24 日）21 時許：

焦點個股：

博通 (AVGO-US) 早盤股價下跌 0.69%，至每股 320.28 美元

Meta Platforms(META-US) 早盤股價下跌 0.95%，至每股 598.32 美元

Meta Platforms 聘請 AI 新創公司 Dreamer 的創辦人及團隊，這家今年稍早才剛成立的公司，主辦個人化的 AI 代理市場。根據內部公告，Dreamer 團隊——包括曾在 Meta 任職的共同創辦人 Hugo Barra——將加入由汪滔 (Alexandr Wang) 領導的超級智慧實驗室，繼續致力於開發 AI 代理及相關專安。據悉，Dreamer 仍維持獨立法人地位，雙方協議內容包含 Meta 使用 Dreamer 技術的非專屬授權。

Jefferies(JEF-US) 早盤股價上漲 2.88%，至每股 40.69 美元

日本三井住友金融集團 (SMFG) 正在製定收購傑富瑞 (Jefferies Financial Group) 的計畫。知情人士稱，SMFG 已責成一個團隊確保做好準備，一旦傑富瑞股價下跌帶來收購機會，SMFG 即可採取行動。今年以來，傑富瑞股價已累計下跌超過 36%。在英國貸款機構 Market Financial Solutions 和 First Brands 相繼倒閉後，傑富瑞的貸款標準和風險偏好受到了嚴格審查。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：