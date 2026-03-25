鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 09:00

今年以來，美股在震盪與不確定性中起伏不定，但記憶體與儲存相關族群卻逆勢走強，成為華爾街最受矚目的投資主軸之一。隨著人工智慧 (AI) 快速發展，資料中心對記憶體與儲存設備需求激增，使相關公司股價表現亮眼，與表現疲弱的科技巨頭形成鮮明對比。

AI 帶動需求爆發 記憶體族群逆勢領漲

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Sandisk(SNDK-US)、威騰電子 (WDC-US) 與希捷科技 (STX-US) 等公司，儘管近期股價隨大盤回檔，仍名列 2026 年標普 500 表現最佳個股之列，延續 2025 年的強勢走勢。市場人士指出，AI 基礎設施投資快速擴張，使資料中心對儲存與記憶體元件的需求幾近「無上限」，進而推升價格與企業獲利能力。

投資機構認為，「基礎設施」正成為當前最具吸引力的投資方向。相關個股也被歸類為所謂「重資產、低淘汰率」(HALO) 交易的一環，強調其資本密集與產品生命週期較長的特性，使其在 AI 浪潮中具備相對穩定的成長潛力。

與此同時，過去領漲市場的「美股七雄」今年表現轉弱，相關指數下跌約 10%，顯示資金正在從大型科技股轉向 AI 基礎設施供應鏈。分析師指出，在 AI 需求推動下，記憶體與儲存業者取得更強的定價能力，使過去高度循環的產業特性可能出現轉變。

供給仍待追上 結構性需求成關鍵變數

股價表現方面，Sandisk 自 2025 年 2 月上市以來累計漲幅超過 1,800%，為標普 500 最強勢個股；威騰電子與 Seagate 亦名列前段班。美光今年雖因資本支出疑慮回檔，仍上漲近 40%。相較之下，標普 500 今年下跌約 4.5%，那斯達克 100 指數下跌約 5%，費城半導體指數則上漲約 9%。

市場指出，記憶體價格上漲的核心動能仍來自供給不足。過去產業周期多因供需失衡而出現劇烈波動，但目前供應仍在追趕需求，短期內價格支撐力道仍強。不過，隨產能擴張逐步到位，供需關係未來仍可能重新調整。

儘管如此，多數投資人仍看好後市表現。大型雲端業者持續加碼資料中心建設，並推動新一代 AI 應用落地，使記憶體需求具備更明顯的結構性特徵。分析師指出，AI 與傳統硬體市場不同，對記憶體的需求更為龐大且持續，可能改變產業長期供需模式。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳日前表示，未來數年 AI 晶片市場規模可望突破 1 兆美元，顯示 AI 投資熱潮仍在延續，也進一步支撐記憶體與儲存產業的長期成長動能。