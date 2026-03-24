鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-25 06:10

阿拉伯聯合大公國譴責伊朗在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 對航運發動的攻擊，稱其為經濟恐怖主義。國營的阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 執行長表示，不應允許任何國家挾持這條水道作為籌碼。

據《Investing.com》，阿布達比國家石油公司執行長 Sultan Ahmed Al Jaber 表示，將荷姆茲海峽武器化，是對全球所有國家的侵略行為。Al Jaber 周一於標普全球 (S&P Global) 舉辦的 CERAWeek 能源會議上，透過影片向石油業高層發表上述言論。原本預計出席會議的他，因戰爭取消行程。

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他表示，「這是對全球每個國家的經濟恐怖主義，任何國家都不應該挾持荷姆茲海峽——現在不行，未來也不行。」

荷姆茲海峽是全球最重要的石油運輸航道。在戰爭爆發前，全球約 20% 的石油與液化天然氣供應需經由這條狹窄水道運往各地市場。由於伊朗在波斯灣攻擊船隻，油輪航運幾乎全面停擺。

Al Jaber 指出，當前情勢屬於安全問題，而非供應問題，唯一持久的解決之道是確保該海峽維持開放。

儘管未參與對德黑蘭的軍事行動，阿聯酋仍成為伊朗攻擊目標。根據阿聯酋國防部，自戰爭爆發以來，伊朗已向阿聯酋發射 352 枚彈道飛彈、15 枚巡弋飛彈，以及超過 1,700 架無人機，造成 8 人死亡、161 人受傷。

Al Jaber 表示，「阿拉伯聯合大公國遭受的攻擊是非法、反覆無常、毫無正當理由且完全無端挑釁的。我們並未尋求這場衝突，事實上，我們已採取一切可能措施來避免它發生。」

這些攻擊發生在 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動大規模攻擊之後，該行動造成最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 與多名高層喪生。此後，兩國持續數周對伊朗軍事能力展開多波空襲。