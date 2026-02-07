鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-07 14:12

阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 旗下千問 APP 周五（6 日）正式開啟「春節 30 億大免單」活動，首輪以奶茶無門檻免單為核心福利，迅速在消費市場掀起熱潮。

據《科創板日報》周六報導，此次千問奶茶免單活動覆蓋中國超過 30 萬家茶飲門店，喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡、蜜雪冰城等頭部品牌悉數在列。

‌



極具吸引力的福利迅速點燃用戶參與熱情，活動上線後因訪問量過大導致頁面短暫崩潰，「千問免費奶茶」 同步登上社交媒體熱搜，成為熱議話題。

用戶的消費熱情直接轉化為驚人訂單數據。

千問官方揭露活動上線不到 3 小時，奶茶訂單量就突破 100 萬單，1 小時後刷新至 200 萬單，5 小時突破 500 萬單，截至當日上線 9 小時，訂單量已飆升至 1,000 萬單。

訂單指數級增長，直接給茶飲行業終端營運帶來前所未有的壓力，從門市製作到外賣配送，全鏈條陷入超負荷狀態。

周五蘇州吳江區一家蜜雪冰城門市，4 名工作人員不停忙碌，吧台上堆積著四五十杯待取奶茶，3 名穿著美團騎手服排隊等候。

「今天都要瘋了，單子根本就做不完。」該門市一工作人員表示，他本來是休息的，早上開始單子突然爆了，店長就臨時讓他來加班，目前已經做了 800 多杯，比平時多了 3 倍，更有消費者一次性下單 20 杯，訂單密度遠超去年外賣大戰時期。

終端混亂並非個例，全國多地茶飲門市均出現點單系統癱瘓、訂單積壓的情況，不少門市被迫掛出「店鋪已休息」招牌，集中處理現有訂單。

外賣配送端同樣承壓。蘇州一位王姓騎手說，周五上午配送的六十多單幾乎都是千問免單訂單，且多為一人多單。