鉅亨網編譯段智恆 2026-03-09 23:30

隨著中東戰事升溫推高油價並加劇通膨疑慮，金價周一 (9 日) 走低。在美元走強與市場擔心利率可能維持高檔甚至再度上升的情況下，黃金一度大跌約 3%。

油價飆升推高利率疑慮 金價一度大跌3%(圖：REUTERS/TPG)

現貨金盤中最低跌至每盎司約 5,015 美元，之後收斂部分跌幅。油價大幅上漲是拖累金價的主要因素之一。布蘭特原油期貨一度逼近每桶 120 美元，主因波斯灣產油國減產，而美國與以色列對伊朗的軍事行動仍未出現緩和跡象。美元指數同時一度上漲約 0.7%。

‌



油價飆升加劇市場對美國通膨再度升溫的擔憂，使投資人重新評估聯準會 (Fed) 的政策路徑。市場愈來愈擔心聯準會可能在更長時間內維持利率不變，甚至在極端情況下再次升息。利率上升與美元走強通常不利於不具利息收益的貴金屬資產。

此外，全球股市近期出現明顯下跌，也促使部分投資人拋售黃金以換取流動性。華僑銀行 (Oversea-Chinese Banking Corp.) 策略師 Christopher Wong 表示，在地緣政治引發市場壓力的初期階段，投資人有時會出售黃金等資產以籌措現金。不過當這一階段過去後，地緣政治不確定性往往仍會在金價回落時支撐避險需求。

目前中東衝突已進入第 10 天。伊朗週末宣布新任最高領袖，同時持續在波斯灣地區發動攻擊；以色列則打擊德黑蘭燃料儲存設施，並威脅攻擊伊朗電力系統。能源基礎設施遭到攻擊，加上荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運幾乎停滯，推升全球原油與天然氣價格。

Marex 分析師 Ed Meir 指出，如果衝突能迅速結束，美元可能回落並帶動金價反彈；但若戰事持續，市場將預期通膨與利率上升，美元與美債殖利率可能同步走高，對金價形成壓力。他表示，在目前局勢仍不明朗之際，市場或許更傾向觀望。

儘管短線波動加劇，黃金今年迄今仍上漲約 18%。美國總統川普近來推動的貿易與地緣政治政策變動，以及市場對聯準會獨立性的疑慮，仍支撐避險資產需求。各國央行持續買進黃金也是重要支撐因素，中國人民銀行 2 月再度增持黃金，已連續 16 個月擴大儲備。