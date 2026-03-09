鉅亨網編譯段智恆 2026-03-10 01:30

中東戰事持續升溫之際，伊朗方面警告全球能源市場可能面臨更嚴重衝擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 表示，若衝突進一步升級，國際油價可能飆升至每桶 200 美元，引發市場對全球能源供應與通膨衝擊的高度警戒。

油價恐飆200美元？伊朗警告能源市場將大震盪(圖：REUTERS/TPG)

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人佐爾菲加里 (Ebrahim Zolfighari) 周一 (9 日) 在社群平台發布影片指出，美國近期攻擊伊朗能源設施，已為衝突開啟新的階段。他警告，若美國願意承擔每桶 200 美元的油價，「那就讓他們繼續玩這場遊戲」。相關言論進一步加劇市場對能源供應中斷的擔憂。

‌



荷姆茲海峽航運幾乎停擺 油價急速飆升

隨著衝突持續擴大，全球能源市場波動加劇。週末以色列對德黑蘭周邊重要石油設施發動攻擊，同時多個波斯灣產油國因出口受阻而減產，加上伊朗對中東能源設施展開報復行動，推動油價大幅上漲。布蘭特原油在亞洲盤一度突破每桶 119 美元，全球市場對供應衝擊的憂慮迅速升溫。

此外，雖然部分產油國嘗試透過陸上管線轉運原油，但目前實際能轉移的供應量僅約每日 90 萬桶，遠低於理論可替代的規模。分析師也指出，在荷姆茲海峽安全風險仍高的情況下，多數航運公司採取觀望態度，短期內難以恢復正常運輸。

市場擔憂供應衝擊 恐需「需求破壞」壓低油價

在供應受阻且替代運輸能力有限的情況下，市場人士警告，油價可能需要上升至「需求破壞」(Demand Destruction) 水準，迫使全球消費下降，才能重新平衡市場供需。

高盛分析師指出，若目前的供應衝擊僅為短期事件，各國協調釋放戰略石油儲備 (SPR) 可為市場爭取時間。但若衝突持續數月，儲備釋放對市場的緩衝效果將有限。

能源經濟學家阿爾哈吉 (Anas Alhajji) 也警告，戰略儲備對市場的影響存在限制。他指出，目前沙烏地阿拉伯的閒置產能難以迅速補上供應缺口，而石油輸出國組織 (OPEC) 的可用產能也難以發揮作用。

在此情況下，若能源供應持續受阻，全球市場可能只能透過需求下降來重新平衡供需，意味著油價仍可能面臨進一步上漲壓力。