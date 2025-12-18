10天吸金4.7億美元！SpaceX上市計畫帶旺一檔冷門ETF

鉅亨網新聞中心 2025-12-18 17:00

馬斯克旗下太空公司 SpaceX 計畫 IPO 的消息，意外地帶旺了一檔鮮為人知的交易所交易基金（ETF）。這檔名為 ERShares 私募 - 公募交叉 ETF(XOVR-US) 的基金，在短短十天內狂吸超過 4.7 億美元資金，驚人吸金速度超過了其總資產的一半，凸顯了散戶投資者對參與私人企業股權競爭的熱切渴望。

10天吸金4.7億美元！SpaceX上市計畫 帶旺一檔冷門ETF。(圖:shutterstock)

這波資金狂潮始於媒體報導 SpaceX 正計劃在 2026 年進行 IPO，市場預期這場公開發行規模可能高達 300 億美元，該公司估值上看 1.5 兆美元，有望成為史上最大規模的 IPO 之一。

對於渴望在 SpaceX 上市前搶佔先機的投資者而言，XOVR 成為了目前美國市場上唯一一檔被彭博資訊分析師認為持有 SpaceX 少量股份的上市 ETF。

XOVR 基金是在 2024 年 12 月透過一家特殊目的公司（SPV）首次獲得對 SpaceX 的投資，為普通投資者提供了一個接觸這家非上市公司股份的難得管道。據 ERShares 當時的新聞稿顯示，對 SpaceX 的總投資額超過 2,000 萬美元，佔該 ETF 資產的約 12%。

彭博資訊的分析師多爾蒂和邦德指出，此次 ETF 價格與資金的飆升，直接與 SpaceX 的 IPO 目標宣布有關，恰好滿足了投資者對「突破性創新」、「百億估值非上市公司」以及「重新燃起的 IPO 熱潮」的三大投資需求。

然而，隨著資金的持續快速流入，SpaceX 在 XOVR 中的持股比例已經被大幅稀釋。根據最新數據，儘管基金總資產暴增，SpaceX 的持股比例已降至其資產的約 4%，成為繼輝達 (NVDA-US) 、Meta(META-US) 和 Maplebear.(CART-US) 之後的第四大持股。

ERShares 創辦人兼首席投資長喬爾 · 舒爾曼（Joel Shulman）坦承，任何基金的快速成長都會自然稀釋難以快速增持的私募資產部位。與此同時，業內專家也對投資者這股狂熱提出警示。

晨星公司董事總經理傑弗裡 · 普塔克（Jeffrey Ptak）認為，SpaceX 的持股比例極小，對 ETF 整體業績的影響微乎其微。他指出，湧入的大部分資金很可能被用於購買上市股票，進一步沖淡 SpaceX 的權重。

更值得關注的是估值差異。ETF.com 總裁兼研究主管戴夫 · 納迪格（Dave Nadig）表示，該 ETF 目前將 SpaceX 的持股估值定為每股 185 美元，遠低於近期二級市場設定的每股約 420 美元的價格。如果未來 IPO 時的價格與二級市場接近，該基金的淨資產值將大幅提升。