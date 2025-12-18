〈財報〉AI需求仍強 美光Q1超預期財測佳 盤後大漲8%

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-18 06:25

美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 周三 (17 日) 盤後公布 2026 會計年度第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，並對本季給出相當強勁的展望。激勵盤後股價大漲，截至發稿，升超 8%。

美光Q1超預期財測佳(圖：Shutterstock)

展望第二季，美光預期本季營收約 187 億美元，遠高於 LSEG 預估的 142 億美元。預期調整後每股盈餘約 8.42 美元，幾乎是市場預期 4.78 美元的兩倍。

‌



FY 2026 Q2 財測 v.s. LSEG 預估

營收：187 億美元 v.s. 142 億美元

EPS：8.42 美元 v.s. 4.78 美元

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在財報會議中表示，「AI 資料中心產能的成長，正大幅推升對高效能、高容量記憶體與儲存產品的需求，伺服器出貨量需求顯著轉強。」

他補充指出，2025 年伺服器出貨量成長達「18%-19%(high teens)」。

美光第一季淨利為 52.4 億美元、每股盈餘 4.60 美元，相較去年同期的 18.7 億美元、每股 1.67 美元大幅成長。整體營收年增率高達 57%。

Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：136.4 億美元 v.s. 128.4 億美元

調整後 EPS：4.78 美元 v.s. 3.95 美元

美光主要生產電腦用記憶體與固態儲存 (SSD) 產品。隨著 AI 基礎建設熱潮推升對晶片的龐大需求，近月來這類半導體供應持續吃緊。

強勁的記憶體需求也推升美光股價，2025 年以來累計大漲 158%。

美光是全球僅有的三家生產高頻寬記憶體 (HBM) 公司之一，該類記憶體是 AI 應用不可或缺的關鍵。例如，超微 (AMD-US) 最新一代 AI 晶片便大量採用美光的記憶體產品。

美光表示，其雲端記憶體銷售額達 52.8 億美元，年增一倍。核心資料中心業務營收為 23.8 億美元，年增僅 4%。公司指出，兩大業務成長主要來自價格上調。