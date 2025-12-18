〈財報〉AI需求仍強 美光Q1超預期財測佳 盤後大漲8%
鉅亨網編譯陳又嘉
美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 周三 (17 日) 盤後公布 2026 會計年度第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，並對本季給出相當強勁的展望。激勵盤後股價大漲，截至發稿，升超 8%。
展望第二季，美光預期本季營收約 187 億美元，遠高於 LSEG 預估的 142 億美元。預期調整後每股盈餘約 8.42 美元，幾乎是市場預期 4.78 美元的兩倍。
FY 2026 Q2 財測 v.s. LSEG 預估
- 營收：187 億美元 v.s. 142 億美元
- EPS：8.42 美元 v.s. 4.78 美元
美光執行長 Sanjay Mehrotra 在財報會議中表示，「AI 資料中心產能的成長，正大幅推升對高效能、高容量記憶體與儲存產品的需求，伺服器出貨量需求顯著轉強。」
他補充指出，2025 年伺服器出貨量成長達「18%-19%(high teens)」。
美光第一季淨利為 52.4 億美元、每股盈餘 4.60 美元，相較去年同期的 18.7 億美元、每股 1.67 美元大幅成長。整體營收年增率高達 57%。
Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估
- 營收：136.4 億美元 v.s. 128.4 億美元
- 調整後 EPS：4.78 美元 v.s. 3.95 美元
美光主要生產電腦用記憶體與固態儲存 (SSD) 產品。隨著 AI 基礎建設熱潮推升對晶片的龐大需求，近月來這類半導體供應持續吃緊。
強勁的記憶體需求也推升美光股價，2025 年以來累計大漲 158%。
美光是全球僅有的三家生產高頻寬記憶體 (HBM) 公司之一，該類記憶體是 AI 應用不可或缺的關鍵。例如，超微 (AMD-US) 最新一代 AI 晶片便大量採用美光的記憶體產品。
美光表示，其雲端記憶體銷售額達 52.8 億美元，年增一倍。核心資料中心業務營收為 23.8 億美元，年增僅 4%。公司指出，兩大業務成長主要來自價格上調。
本月稍早，美光也宣布將停止直接向消費者銷售記憶體與相關零組件，以保留產能供應 AI 晶片與資料中心客戶。
