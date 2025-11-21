鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-21 21:34

綜合外媒報導，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五 (21 日) 表示，由於勞動市場轉弱帶來的風險正高於通膨再度升溫的風險，他認為聯準會 (Fed) 仍有空間在未來調降基準利率。此番談話迅速牽動市場走勢，美國公債殖利率明顯下滑，股市期貨同步走強，12 月降息機率隨之跳升。

Fed三把手放鴿：短期仍有調降利率空間 12月降息機率突破七成(圖：REUTERS/TPG)

根據芝商所 (CME) 利率期貨最新定價，市場現在預估 Fed 於 12 月 9 至 10 日會議降息 1 碼 (25 個基點) 的機率已升至約七成以上，遠高於前一天同期的四成左右；維持利率不變的機率則降至三成多。

圖：芝商所 FedWatch 工具

美債與股市同步反應 12 月降息預期跳升

威廉斯在智利聖地牙哥發表演說時指出，他認為當前的貨幣政策「仍略具限制性，但已較過去略微減弱」。他表示：「因此，我認為短期內仍有再作調整的空間，使聯邦基金利率目標區間更接近中性水準，並維持我們兩大任務之間的平衡。」

市場解讀，威廉斯的態度稍偏鴿派，尤其在 Fed 內部近來對下一步利率方向仍存明顯分歧之際更具指標意義。威廉斯被視為與主席鮑爾、副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 並列的「領導三巨頭」，他的談話通常被市場視為政策風向的關鍵訊號。

截至周五美股盤前，美國公債殖利率全面走低，延續前一日的疲弱走勢；股市期貨走高，反映投資人對降息前景的重新定價。

勞動市場風險上升 通膨壓力相對和緩

威廉斯表示，他的最新判斷是「勞動市場降溫使就業面臨的下行風險已上升，而通膨的上行風險則有所減弱」。他並指出，在剔除一次性因素後，「核心物價正持續朝向較低方向趨勢走動」，且目前沒有看到關稅造成的第二輪物價效應跡象。

這項評估與 Fed 內部近期的分歧形成鮮明對比。一部分官員認為政策仍具有一定限制性，可在不刺激物價的前提下進一步調降利率；另一派則擔心進一步放鬆政策可能重新推升物價，特別是在美國對進口商品提高關稅的背景下。

威廉斯同時提到，關稅對整體通膨的影響大約落在「0.5 到 0.75 個百分點」區間，但目前仍未觀察到關稅造成更廣泛的連鎖效應。他並預測，通膨將在未來逐步向 Fed 的 2% 目標靠攏，預期 2027 年能回到可被視為穩定的水準。

政策方向仍待凝聚 主席鮑爾尋求共識

分析指出，威廉斯的發言對市場而言尤具重要性，因為主席鮑爾正在試圖在分裂的決策層中形成共識，並在 12 月會議前凝聚對下一步利率操作的方向。

此前，Fed 已連續兩次降息，但部分官員對於第三次連續降息態度謹慎，甚至明確表態反對。威廉斯周五的談話則暗示，若經濟數據持續顯示勞動市場走弱，而通膨壓力未再度升高，他傾向認為仍有進一步調整空間。

除了威廉斯外，副主席傑佛森與波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins)、達拉斯總裁蘿根(Lorie Logan) 也預計於周五陸續發表談話，成為市場觀察下一步政策動向的重要線索。