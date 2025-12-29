鉅亨網編輯林羿君 2025-12-29 18:30

在歲末年終之際，白銀衝出史詩級漲勢，周一 (29 日) 亞洲時段更一度突破 83 美元大關，儘管隨後巨震重挫 9 美元，回到 80 美元以下徘徊，但其相對於金價的水準已達到 2013 年 2 月以來新高，這種金銀同步狂飆的罕見景象，被市場視為長期預言的貨幣危機已然降臨的明確信號。

知名財經作家兼分析師約翰 ‧ 魯比諾 (John Rubino) 在專欄文章中指出，貴金屬價格的歷史性飆升，反映出全球投資人預見現有法定貨幣即將消亡的趨勢，正將巨額資金從歷經 70 年信貸超級週期中，嚴重膨脹的貨幣體系中抽出，大量湧入實物貨幣領域。

他強調，這場規模宏大的資金轉移與以往的周期性波動截然不同，目前市場目睹的不過是重大變革的序幕。

他指出一個更具劃時代意義的趨勢正在形成：科技巨頭將繞完全繞過金屬交易所，開始出手囤積實體銀礦。

魯比諾預期白銀價格在短期內將經歷劇烈波動，並警告實物白銀正被快速抽走，可能導致紙質交易所面臨違約風險，屆時若交易所只能以現金結算期貨合約，將會導致信任體系的徹底崩潰，並徹底終結紙質交易所的地位。

他認為，當前市場的劇烈波動，也正應證了股神巴菲特的名言，揭露了近期進行不明智做空操作的大戶。魯比諾預測貴金屬價格將迎來一次重大重置，白銀的目標價至少將達到每盎司 200 美元，黃金則至少達到每盎司 1 萬美元。