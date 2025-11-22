美國11月PMI兩樣情：製造業轉弱、服務業強勢擴張

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-22 00:00

美國 11 月製造業活動降至四個月低點，受進口關稅推升價格影響，需求放緩並帶動庫存大幅累積；不過服務業維持強勁擴張，使整體商業活動仍保持成長動能。標普全球 (S&P Global) 周五 (21 日) 公布的初值顯示，美國 11 月綜合採購經理人指數 (PMI) 回升至 54.8，創四個月新高；企業信心同步改善，反映市場對未來降息與政府重新開門後政策環境更具樂觀預期。

製造業成長放緩、庫存推升風險升高

具體來看，製造業 PMI 從 10 月的 52.5 降至 51.9，低於市場預期的 52.0，顯示擴張動能減弱。調查顯示，新訂單從 54.0 大幅降至 51.3，而完成品庫存更創下調查史上最高紀錄。

標普全球市場情報首席商務經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，當前出現「需求成長放緩與庫存急升」的組合，若需求後續無法回溫，可能使工廠產出在未來幾個月面臨壓力，也可能進一步影響部分服務業活動。

製造商也反映進口關稅持續推升成本，使生產與擴張動能受抑制。調查顯示，企業支付的投入價格指數從 60.0 跳升至 63.1，創三年來第二高；銷售端價格也同步上升。

威廉森表示，成本與售價同步加速上揚，對通膨走勢構成壓力，企業的招聘意願亦因成本顧慮而受限。11 月私營企業的就業指數從 51.3 微降至 51.0，顯示雇用仍在增加，但速度偏慢。

儘管製造業顯示疲弱跡象，服務業則呈現相反走勢。標普全球服務業 PMI 從 54.8 升至 55.0，同樣創四個月新高。綜合新訂單指數亦從 53.6 躍升至 55.0，全由服務業驅動，顯示家庭與企業支出在關鍵消費季節仍具韌性。

服務業帶動整體成長、企業信心大幅回升

綜合 PMI 連續兩個月回升，已連續 34 個月維持在擴張區間。標普表示，11 月企業對未來一年的展望大幅改善，樂觀度指標單月跳升 7.3 點，創五年來最大增幅。

威廉森指出，信心提升來自多重因素，包括對未來更多降息的期待、美國政府 43 天關門結束後的政策不確定性下降，以及對政治環境的擔憂減少。

他表示，「11 月的 PMI 數據顯示，美國經濟在第四季維持相對穩健，可望呈現約 2.5% 的折合年率成長。」他也提到，目前的擴張步調相當廣泛，製造業與龐大的服務業均呈現增長，即便擴張強度不一致。

通膨壓力在 11 月再次加速，結束自 7 月以來的放緩趨勢。企業普遍提到，提高的關稅仍是推升成本的主因。服務業的投入成本升至 2023 年初以來最高，售價指數也同步提高，使市場對通膨後續走勢保持警惕。

調查同時顯示，勞動市場並未出現惡化。儘管 9 月失業率升至四年高點 4.4%，PMI 報告未見勞動需求減弱的明顯證據，企業仍持續招聘，只是速度受到成本與不確定性的壓力。