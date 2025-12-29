鉅亨網編譯段智恆 2025-12-29 20:40

《第一財經》周一 (29 日) 引述中國西南地區雲南、四川等省份的藥品採購文件指出，Wegovy 兩個最高劑量規格的掛牌價格，已分別下調至 987.48 元人民幣及 1,284.36 元人民幣。

報導引述諾和諾德表示，此次調整有助於進一步減輕患者負擔，並提升治療的持續性。對於相關價格調整，諾和諾德並未立即回覆彭博的置評請求。