鉅亨網編譯段智恆
根據中國媒體《第一財經》(Yicai) 報導，丹麥藥廠諾和諾德 (NVO-US) 已在中國部分省份，將其減重藥物 Wegovy 的掛牌價格調降約一半，為專利即將到期、仿製藥可能大量湧入市場提前布局。
《第一財經》周一 (29 日) 引述中國西南地區雲南、四川等省份的藥品採購文件指出，Wegovy 兩個最高劑量規格的掛牌價格，已分別下調至 987.48 元人民幣及 1,284.36 元人民幣。
報導引述諾和諾德表示，此次調整有助於進一步減輕患者負擔，並提升治療的持續性。對於相關價格調整，諾和諾德並未立即回覆彭博的置評請求。
除官方掛牌價外，中國電商平台京東 (JD-US)(09618-HK) 營運的線上藥品通路，也同步下調 Wegovy 售價。患者只要透過線上醫師諮詢，即可在全中國範圍內於網路平台下單購買。
諾和諾德旗下 Wegovy 與糖尿病藥物 Ozempic 的關鍵成分司美格魯肽 (Semaglutide)，其中國專利預計將於 3 月到期。隨著專利保護結束，市場普遍預期中國本土藥廠將推出價格更低的仿製藥產品，加劇市場競爭。
今年以來，中國減重藥市場競爭進一步升溫。諾和諾德與主要競爭對手禮來 (LLY-US) 之間的全球競爭，也在中國市場明顯加劇。此前，中國藥廠信達生物 (Innovent Biologics)(01801-HK) 自行研發的減重藥物已獲得核准，象徵本土產品正式加入戰局。
